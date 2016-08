Para ‘Canelo’, Golovkin es un riesgo calculado

El púgil Saúl ‘Canelo’ Álvarez está abogando por un caso que tiene a muchos dándole la espalda. Pero si la voz de la experiencia de un hombre veterano en el boxeo tiene algún peso, tal vez se tendría que ver la negativa del mexicano para enfrentar a Gennady ‘GGG’ Golovkin con distintos ojos.

“Siempre se ha hablado de que los grandes ídolos mexicanos del boxeo terminan sin dinero. Realmente creo que esto tiene algo que ver. Él sabe que si pelea contra Golovkin el año que viene, la contienda le va a producir algunos millones más”, dijo Don Chargin, de 88 años de edad, un promotor con 67 años de experiencia en el negocio que ha consultado a Golden Boy Promotions, la promotora de ‘Canelo’, desde que se fundó en 2002.

En lugar de medirse contra Golovkin, Álvarez (47-1-1, 33KOs), de 26 años, va pelear en contra del campeón de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo, el inglés Liam Smith el próximo 17 de septiembre en el masivo estadio de los Cowboys de Dallas en Arlington, Texas.

Chargin no solicitó la entrevista con el Los Angeles Times. El tema surgió casualmente mientras estaba hablando de otro tema con un amigo.

Es claro que Chargin no tiene ningún inconveniente a la hora de hacer los mejores duelos posibles. Cuando era el encargado de programar los combates en el antiguo Olympic Auditorium de Los Ángeles tenía la fama de poner guerras todas las semanas.

Cuando un reportero le dijo que iba a ir a San Diego para visitar al ‘Canelo’ durante su campamento de preparación, el promotor ofreció una interesante perspectiva sobre la situación del jalisciense. Se refirió a los legados del ya fallecido excampeón de peso gallo mexicano José Becerra, al del excampeón ligero y welter José ‘Mantequilla’ Nápoles y a otro excampeón gallo mexicano, Rubén ‘Púas’ Olivares, quienes todos terminaron sin dinero.

“A la gente que esta exigiendole a ‘Canelo’ que tome la pelea ante Golovkin ahorita, no le importa las razones de porqué no quiere enfrentarlo”, comentó Chargin. “[Sin embargo] son las primeras en decir que estos peleadores brutos no saben cuidar su dinero”.

“Por muchas razones, esta postura de no pelear ahorita es la mejor cosa que ha hecho Álvarez. Cuando llegue el tiempo en que finalmente se haga la pelea, tendrá una buena oportunidad de ganar. Ya tendrá las cosas claras y Golovkin estará más viejo”.

Hablando con el Times, ‘Canelo’ reconoció que él está consciente de la mala fortuna que ha asechado a sus legendarios compatriotas, pero dejó en claro que va a tener la última palabra sobre cuándo se va a celebrar el combate.

“El boxeo es un deporte bastante peligroso. Me preocupo de esto. Me preocupo de mi futuro”, dijo.

“Pero la cosa por la que más me preocupo es tratar de hacer buenas peleas en el futuro. Quiero asegurarme que esté bien físicamente y saludable para poder dar las mejores peleas, iré a mi propio paso”.

El promotor de ‘Canelo’, Óscar De La Hoya ha declarado que una pelea de título mundial en el peso medio ante Golovokin, el tres veces campeón de esta división, se dará para septiembre del año que viene.

Golovkin (35-0, 32 KOs) ha noqueado a 22 contrincantes al hilo y es muy probable que siga agregando a la cuenta el 10 de septiembre cuando se enfrente al campeón welter inglés Kell Brook en el O2 Arena de Londres.

Recientemente el monarca de peso pluma de UFC, el irlandés Conor McGregor, se unió a las críticas sobre la no realización de ‘Canelo’-Golovkin, diciendo que la tendencia actual que han mostrado las estrellas del boxeo en ser selectivos con los rivales está perjudicando a este deporte.

Álvarez, quien sufrió la única derrota de su carrera contra Floyd Mayweather Jr con apenas 23 años de edad, no le dio mayor importancia a los comentarios de McGregor, solo comentó que era un “bocón” y que “se le acababa el gas después de dos rounds”.

“[No pueden decir que tomo peleas fáciles] porque desde [2013] me he enfrentado a los mejores”, exclamó ‘Canelo’.

“Hay gente a la que le encanta decir cosas sin sentido y estupideces”.

La pelea ante Golovkin “se va a dar cuando sea el tiempo de hacerla, cuando ambas partes estén contentas con las negociaciones. Ahorita están hablando ellos de que estamos en las negociaciones…están inventado cosas”.

Cuando se le preguntó que si podría pelear con Golovkin más temprano de lo pensado dijo, “En diciembre, mayo o septiembre. Siempre estoy listo”.

“La gente dice que me tengo que preparar para enfrentarlo. Hay que poner una cosa en claro. Yo no me estoy preparando para él o el futuro. Él es el que necesita estar listo para mí”.