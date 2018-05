El congresista de California, Tony Cárdenas, niega acusaciones de que abusó de una adolescente

Según la demanda, Cárdenas estuvo alguna vez cerca de la familia.

El ex concejal de la ciudad de Los Angeles, Richard Alarcón, dijo en una entrevista con el Times que tuvo una reunión en 2016 con un ex empleado de Cárdenas que ahora cree que es el padre de la acusadora. El encuentro tuvo lugar no mucho después de que Alarcón anunciara sus planes de postularse para el Congreso contra Cárdenas.