Para Melania Trump, el manto de invisibilidad se levanta durante una semana de gran actividad pública

Después de recibir al primer ministro japonés y a su esposa en su casa de Mar-a-Lago en Florida la semana pasada, Melania Trump asistió al funeral de la ex primera dama Barbara Bush en Houston. El presidente se mantuvo alejado. Antes del servicio, sonrió y conversó con el ex presidente Obama, a quien su esposo desdeñó durante varios años, y, sonriendo nuevamente, se unió a una imagen formal con todos los ex presidentes y primeras damas que asistieron al funeral.