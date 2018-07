PRIVACIDAD

Nosotros no tenemos acceso a, ni esta Política Privada rige, el uso de cookies (huellas) u otras tecnologías de rastreado que puedan ser colocadas en su computadora, teléfono móvil, u otro aparato electrónico que usted use para entrar a los Servicios por parte de tecnología, servidores o redes de publicidad de terceros no afiliados o por parte de cualquier otro tercero no afiliado. Esos grupos que utilizan esta tecnología pueden ofrecerle una manera de ser excluido de la publicidad personalizada como se describe abajo. Si usted está interesado en obtener más información acerca de la publicidad personalizada en navegadores y cómo se puede generalmente evitar que las cookies sean instaladas en su computadora para proporcionar publicidad basada en el interés del usuario, puede visitar el vínculo de exclusión al Network Advertising Initiative’s Consumer, el vínculo de exclusión al Digital Advertising Alliance’s (DAA) Consumer o la página del TrustArc’s Advertising Choices, para no recibir publicidad personalizada de compañías de publicidad que participan en estos programas. Usted también puede utilizar los vínculos disponibles en la publicidad que aparece en los Servicios y conocer más acerca de la practicas de publicidad por medio del enlace Acerca de Nuestros Anuncios (About Our Ads), que puede estar disponible a través de los Servicios.