Disney planea crear la tierra de Marvel

Con planes confirmados para una nueva tierra inmersiva llena de superhéroes de Marvel en el parque California Adventure, Walt Disney Co. ahora debe sacar un truco mágico con un gran obstáculo: construir una gran expansión en un parque temático cercado por grandes avenidas.

El anuncio hecho por Robert Chapek, presidente de los parques y resort Disney, incluyó pocos detalles, provocando especulaciones de que el proyecto Marvel tomará un estacionamiento justo afuera de los límites de California Adventure Park. La expansión también puede tomar una parte, si no la totalidad, de A Bug’s Land, una atracción que está cerca y que es para niños pequeños e infantes.

"Lo que tienen ahora allá, no está ni cerca de lo que podrían hacer con él (espacio) como tierra de Marvel", dijo Robert Nile, editor del blog Themeparkinsider.com.

Los representantes de Disney se negaron a ofrecer más información sobre el proyecto propuesto.

El nuevo proyecto de Marvel fue uno de los ocho nuevos atractivos que Chapek dio a conocer recientemente en D23, la expo bienal para admiradores de Disney en el Centro de Convenciones de Anaheim.

Además, anunció nuevos proyectos hoteleros, un sistema de trasbordador en Walt Disney World en Orlando, Florida y un nuevo crucero.

Las nuevas inversiones incluyen una atracción basada en los viejos cortometrajes de Mickey Mouse en los Estudios Hollywood de Disney y una atracción en el Centro Epcot en Orlando que se basa en la película de animación de Pixar Ratatouille.

El anuncio de tantas nuevas atracciones que se construirán durante los próximos años es inusual; aunque los representantes de Disney dicen que la compañía simplemente está tratando de satisfacer la creciente demanda en los parques, aprovechando las propiedades intelectuales enormemente populares, como Marvel.

Dennis Speigel, experto en la industria y presidente de Servicios de Parques Temáticos Internacionales, señaló que cree que el aumento en el gasto viene principalmente en respuesta a la competencia que ahora enfrenta Disney con los parques temáticos de Universal Studios.

Comentó que Universal Orlando y Universal Studios Hollywood han reportado grandes números de asistencia con la apertura —en los dos parques— de las nuevas secciones del Mundo Mágico de Harry Potter, con atracciones, comida y mercancía basada en los populares libros y las películas.

"A Disney no le gusta estar fuera de Disney", dijo Speigel.

Naveen Sarma, un analista de Standard & Poor's, está de acuerdo en que Universal Studios ha empujado a Disney a seguir mejorando los parques. Pero Disney también ha aprendido de la apertura de Cars Land en California Adventure Park en 2012, que una gran inversión en los parques puede resultar en un salto de visitantes e ingresos.

"Esto tiene mucho sentido desde el punto de vista de los resultados", dijo Sarma.

Chapek dijo que espera que la mayoría de las atracciones en el parque de Orlando estén abiertas a tiempo para su celebración del 50 aniversario en 2021.

En el complejo de Anaheim, se espera que Disneyland abra su nueva tierra de Star Wars, llamada Galaxy's Edge en 2019, seguida poco después por la apertura de una atracción similar de Star Wars en Disney's Hollywood Studios en Orlando.

La atención se dirigirá entonces a la nueva tierra de Marvel en California Adventure que ya cumplió 16 años, que además goza de menos de la mitad de la asistencia del parque hermano adyacente Disneyland.

Los observadores de Disney predicen que la nueva tierra incluirá una montaña rusa y al menos un dark ride (paseo tenebroso) en interiores rodeado de restaurantes y puntos de venta de minoristas con temas de superhéroes.

Al anunciar la nueva tierra de Marvel, Chapek confirmó los rumores que se han agitado durante meses y se intensificaron en mayo cuando Disney rediseñó su torre de terror Twilight Zone en California Adventure en una atracción de superhéroes de Marvel, Guardians of the Galasy: Mission Breakout!

"Pronto los Guardianes se unirán a Spider-Man y los Avengers en lo que se convertirá en un universo de superhéroes completamente inmersivo en Disney California Adventure", comentó sin dar una fecha o un monto para el proyecto.

Chapek dijo que los diseñadores de Marvel Entertainment y Walt Disney Imagineering ahora están colaborando para crear la nueva tierra.

Disney compró Marvel Entertainment en 2009 por 4 mil millones de dólares.

La ubicación de la atracción de los Guardianes de la Galaxia, en la esquina sureste de California Adventure, está en la frontera del parque, adyacente a un estacionamiento usado por empleados y contratistas.

También está adyacente a A Bug’s Land y Hollywood Land.

Una de las atracciones junto a Guardians of the Galasy: Mission Breakout! es una arena de carritos chocones llamada Tuck and Roll's Drive 'em Buggies.

Una atracción basada en superhéroes de Marvel es seguro que atraerá más visitantes que los carritos chocones, dijo Todd Regan, fundador y director ejecutivo de MiceChat.com, un blog que sigue las noticias de los parques de Disney.

"Casi todos parecen felices de que A Bug’s Land se convierta en tierra de Marvel, excepto las familias con niños que dicen que el parque carece de cosas que los niños pequeños pueden hacer", comentó Regan.

Una vez que la tierra de Star Wars abra en 2019, Disney necesitará una gran atracción para atraer visitantes a California Adventure para equilibrar el flujo de tráfico, señaló. Una expansión de superhéroes es probable que ayude en ese sentido.

“Ellos realmente necesitan encontrar una forma de redistribuir el número de personas en el complejo", apuntó Regan. Más visitantes también se verán atraídos a California Adventure Park el próximo año cuando se convierta en el nuevo hogar del Paint the Night Parade, un espectáculo de alta tecnología que fue lanzado para celebrar el 60 aniversario de Disneyland en 2015.

Martin escribe para Los Angeles Times.