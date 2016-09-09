Football: Friday's scores

Friday, September 9th
CITY
NONLEAGUE
Birmingham 31, Canoga Park 21
Bernstein 34, Rancho Dominguez 26
Eagle Rock 37, Hollywood 30 (OT)
Franklin 37, Bell 21
Granada Hills Kennedy 22, North Hollywood 12
Grant 41, Lincoln 6
Hawkins 53, Carson 7
Huntington Park 53, Legacy 35
Locke 18, Angelou 6
Los Angeles Hamilton 40, South East 8
Los Angeles Wilson 13, Monroe 6
Palisades 56, Granada Hills 17
Panorama 34, New Designs Watts 0
Reseda 39, Cleveland 13
San Fernando 47, Los Angeles University 0
South Gate 32, Jefferson 30
Sylmar 44, Taft 21
Torres 31, Belmont 24
Van Nuys 49, Mendez 0
Venice 38, Arleta 7
Verdugo Hills 21, Marquez 17
Washington 17, View Park 6
Westchester 62, Sun Valley Poly 7
SOUTHERN SECTION
NONLEAGUE
Adelanto 28, Lancaster 8
Alhambra 34, Temple City 8
Antelope Valley 26, West Ranch 21
Aquinas 35, Crean Lutheran 7
Arcadia 22, Monrovia 21
Arlington 21, Temescal Canyon 14
Artesia 41, Rosemead 14
Baldwin Park 52, Saddleback Valley Christian 21
Bishop Amat 35, JSerra 28
Bishop Diego 35, La Salle 21
Bonita 49, South Pasadena 28
Bosco Tech 20, Carnegie 12
Brea Olinda 33, Placentia Valencia 21
Brentwood 38, St. Monica 0
Buena Park 42, Warren 0
Burbank Burroughs 26, Royal 21
Cajon 32, Kaiser 8
California 32, Pomona 12
Calvary Murrieta 10, Silver Valley 0
Canyon Country Canyon 28, Oxnard 21
Capistrano Valley Christian 55, Upland Christian 27
Carter 30, Riverside North 24 (OT)
Cathedral 50, Lynwood 6
Chaffey 15, Patriot 0
Chaminade 42, Valencia 15
Charter Oak 43, Glendora 0
Chino 62, Hillcrest 30
Citrus Valley 50, Jurupa Hills 18
Colton 40, Arroyo Valley 6
Corona Centennial 42, Orange Lutheran 14
Corona del Mar 42, El Toro 13
Crespi 42, Lawndale 23
Culver City 49, Torrance 14
Cypress 47, Los Amigos 20
Damien 38, Claremont 7
Diamond Bar 27, Covina 7
Diamond Ranch 22, Ayala 21 (OT)
Dos Pueblos 43, Righetti 0
Downey 7, Burbank 6
Duarte 44, Montclair 20
Edison 38, Anaheim Canyon 19
El Dorado 43, Estancia 13
El Segundo 30, Oak Park 19
Elsinore 42, Beckman 24
Etiwanda 52, Riverside Poly 7
Fullerton 45, Bellflower 13
Gahr 63, Cerritos 8
Garden Grove Pacifica 49, Dana Hills 31
Garey 40, Gladstone 16
Golden Valley 21, Crescenta Valley 7
Grand Terrace 21, West Valley 0
Hart 39, Arroyo 0
Heritage 45, Cathedral City 13
Highland 32, Thousand Oaks 14
Hueneme 46, Fillmore 20
Inglewood 62, Blair 0
Irvine 17, Western 17
Jurupa Valley 41, Ganesha 0
Knight 12, Granite Hills 7
La Canada 35, Glendale 13
La Puente 22, Costa Mesa 8
La Quinta 28, Rancho Mirage 21
La Serna 32, Mira Costa 28
Laguna Hills 37, Northwood 16
Lakeside 53, Canyon Springs 34
Lompoc 46, San Marcos 0
Lompoc Cabrillo 22, Santa Maria 15
Long Beach Wilson 16, St. Anthony 13
Los Alamitos 32, Lakewood 12
Los Altos 45, Corona 24
Los Osos 19, Alta Loma 15
Marina 24, Westminster 20
Mary Star 15, Linfield Christian 13
Mater Dei 48, La Mirada 0
Mayfair 34, Sonora 7
Miller 42, Vista del Lago 15
Mission Prep 45, Viewpoint 26
Mission Viejo 32, La Habra 14
Montebello 21, Whittier 7
Moorpark 49, Simi Valley 14
Morningside 34, Compton Centennial 14
Mountain View 35, Glenn 18
Murrieta Mesa 48, Palm Springs 7
Newbury Park 43, Westlake 40
Nipomo 38, Carpinteria 0
Nogales 49, Hacienda Heights Wilson 14
North Torrance 24, Bishop Montgomery 21
Northview 44, Santa Fe 6
Oak Hills 50, Palmdale 14
Oaks Christian 21, Paraclete 14
Ontario Christian 35, Santa Ana Calvary Chapel 7
Oxnard Pacifica 48, Camarillo 29
Pacific 48, Indian Springs 12
Paloma Valley 27, King 13
Paramount 28, Long Beach Jordan 6
Perris 26, Beaumont 20
Quartz Hill 21, Serrano 14
Ramona 19, Fontana 0
Rancho Cucamonga 49, Don Lugo 7
Rancho Verde 50, Ridgecrest Burroughs 30
Rim of the World 54, San Bernardino 0
Rio Hondo Prep 31, California Military Institute 6
Rowland 37, Bassett 13
Rubidoux 28, La Sierra 14
Salesian 62, Cantwell-Sacred Heart 0
San Gabriel 28, Pasadena Marshall 7
San Juan Hills 17, Capistrano Valley 10
Santa Ana Valley 33, Saddleback 6
Santa Barbara 13, Channel Islands 10
Santa Margarita 48, Alemany 35
Santa Monica 34, Compton 14
Santa Paula 69, Santa Clara 6
Saugus 17, Buena 13
Savanna 49, Bolsa Grande 7
Schurr 42, San Marino 7
Segerstrom 41, Laguna Beach 10
Shadow Hills 41, Tahquitz 21
Sherman Oaks Notre Dame 40, Leuzinger 26
Sierra Canyon 39, Grace Brethren 32
Sierra Vista 49, Keppel 0
Silverado 21, Sultana 14
South El Monte 34, Walnut 12
South Torrance 14, Hawthorne 6
St. Bonaventure 24, Santa Maria St. Joseph 14
St. Margaret's 30, Cerritos Valley Christian 27
Templeton 15, San Luis Obispo 6
Tesoro 38, Huntington Beach 20
Trabuco Hills 31, Fountain Valley 13
Tustin 42, Aliso Niguel 21
Upland 44, Redlands East Valley 34
Valley View 45, Hemet 9
Ventura 35, Rio Mesa 21
Victor Valley 21, Hesperia 12
Vista Murrieta 41, Corona Santiago 13
West Torrance 32, Eastside 20
Westminster La Quinta 41, Webb 19
Whittier Christian 42, Arrowhead Christian 14
Windward 17, St. Bernard 0
Woodbridge 27, Garden Grove 6
Xavier Prep 34, Twentynine Palms 27
Yorba Linda 28, Troy 7
Yucaipa 56, Palm Desert 0
Yucca Valley 45, Indio 6
INTERSECTIONAL
Arroyo Grande 45, Bakersfield Independence 13
Aurora (Colo.) Grandview 50, Murrieta Valley 49
Bakersfield Stockdale 28, Atascadero 14
Barstow 49, Edwards AFB Desert 13
Bishop 43, Mammoth 6
Boron 28, California City 12
Calabasas 51, West Adams 14
Citrus Hill 54, Oceanside El Camino 21
Coachella Valley 28, El Centro Central 10
Colony 67, Gardena 18
Concord De La Salle 28, Servite 27
Crenshaw 46, San Diego San Ysidro 14
El Camino Real 27, Agoura 24
Gardena Serra 34, Dorsey 6
Garfield 38, Harvard-Westlake 31
Holtville 51, Desert Mirage 0
Las Vegas (Nev.) Bishop Gorman 35, St. John Bosco 20
Los Angeles 56, Dominguez 27
McAuliffe 44, Rivera 16
Morro Bay 33, Lake Isabella Kern Valley 19
Narbonne 28, Palos Verdes 7
Oakland McClymonds 44, Paso Robles 41
Oceanside 30, Chaparral 13
Peninsula 48, Sotomayor 6
San Clemente 63, Los Angeles Roosevelt 3
San Diego St. Augustine 17, Loyola 14
San Pedro 25, Redondo 6
Vasquez 27, Rosamond 14
Village Christian 49, Chatsworth 19
Wilmington Banning 50, Millikan 18
8 MAN
CITY
NONLEAGUE
Animo Robinson 38, Fulton 0
Sherman Oaks CES 38, Los Angeles Jordan 0
SOUTHERN SECTION
NONLEAGUE
Academy of Careers & Exploration 39, Big Pine 36
Desert Chapel 58, Cornerstone Christian 20
Faith Baptist 56, San Jacinto Valley Academy 8
Hesperia Christian 36, Rolling Hills Prep 14
Joshua Springs 32, Noli Indian 12
La Verne Lutheran 60, Westmark 0
Laguna Blanca 58, Coast Union 0
Lancaster Baptist 34, Riverside County Education Academy 6
Mojave 31, Orcutt Academy 22
Trona 24, Lucerne Valley 8
INTERSECTIONAL
Escondido Calvin Christian 69, California Lutheran 21
Riverdale Christian 38, Cuyama Valley 26
Santa Maria Valley Christian 8, Lebec Frazier Mountain 6
Sun Valley 39, University Careers & Sports Academy 23
Villanova Prep 42, East Valley 6