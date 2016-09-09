Varsity Times Insider
Varsity Times Insider High school sports across the Southland
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Football: Friday's scores

Friday, September 9th

CITY

NONLEAGUE

Birmingham 31, Canoga Park 21

Bernstein 34, Rancho Dominguez 26

Eagle Rock 37, Hollywood 30 (OT)

Franklin 37, Bell 21

Granada Hills Kennedy 22, North Hollywood 12

Grant 41, Lincoln 6

Hawkins 53, Carson 7

Huntington Park 53, Legacy 35

Locke 18, Angelou 6

Los Angeles Hamilton 40, South East 8

Los Angeles Wilson 13, Monroe 6

Palisades 56, Granada Hills 17

Panorama 34, New Designs Watts 0

Reseda 39, Cleveland 13

San Fernando 47, Los Angeles University 0

South Gate 32, Jefferson 30

Sylmar 44, Taft 21

Torres 31, Belmont 24

Van Nuys 49, Mendez 0

Venice 38, Arleta 7

Verdugo Hills 21, Marquez 17

Washington 17, View Park 6

Westchester 62, Sun Valley Poly 7

SOUTHERN SECTION

NONLEAGUE

Adelanto 28, Lancaster 8

Alhambra 34, Temple City 8

Antelope Valley 26, West Ranch 21

Aquinas 35, Crean Lutheran 7

Arcadia 22, Monrovia 21

Arlington 21, Temescal Canyon 14

Artesia 41, Rosemead 14

Baldwin Park 52, Saddleback Valley Christian 21

Bishop Amat 35, JSerra 28

Bishop Diego 35, La Salle 21

Bonita 49, South Pasadena 28

Bosco Tech 20, Carnegie 12

Brea Olinda 33, Placentia Valencia 21

Brentwood 38, St. Monica 0

Buena Park 42, Warren 0

Burbank Burroughs 26, Royal 21

Cajon 32, Kaiser 8

California 32, Pomona 12

Calvary Murrieta 10, Silver Valley 0

Canyon Country Canyon 28, Oxnard 21

Capistrano Valley Christian 55, Upland Christian 27

Carter 30, Riverside North 24 (OT)

Cathedral 50, Lynwood 6

Chaffey 15, Patriot 0

Chaminade 42, Valencia 15

Charter Oak 43, Glendora 0

Chino 62, Hillcrest 30

Citrus Valley 50, Jurupa Hills 18

Colton 40, Arroyo Valley 6

Corona Centennial 42, Orange Lutheran 14

Corona del Mar 42, El Toro 13

Crespi 42, Lawndale 23

Culver City 49, Torrance 14

Cypress 47, Los Amigos 20

Damien 38, Claremont 7

Diamond Bar 27, Covina 7

Diamond Ranch 22, Ayala 21 (OT)

Dos Pueblos 43, Righetti 0

Downey 7, Burbank 6

Duarte 44, Montclair 20

Edison 38, Anaheim Canyon 19

El Dorado 43, Estancia 13

El Segundo 30, Oak Park 19

Elsinore 42, Beckman 24

Etiwanda 52, Riverside Poly 7

Fullerton 45, Bellflower 13

Gahr 63, Cerritos 8

Garden Grove Pacifica 49, Dana Hills 31

Garey 40, Gladstone 16

Golden Valley 21, Crescenta Valley 7

Grand Terrace 21, West Valley 0

Hart 39, Arroyo 0

Heritage 45, Cathedral City 13

Highland 32, Thousand Oaks 14

Hueneme 46, Fillmore 20

Inglewood 62, Blair 0

Irvine 17, Western 17

Jurupa Valley 41, Ganesha 0

Knight 12, Granite Hills 7

La Canada 35, Glendale 13

La Puente 22, Costa Mesa 8

La Quinta 28, Rancho Mirage 21

La Serna 32, Mira Costa 28

Laguna Hills 37, Northwood 16

Lakeside 53, Canyon Springs 34

Lompoc 46, San Marcos 0

Lompoc Cabrillo 22, Santa Maria 15

Long Beach Wilson 16, St. Anthony 13

Los Alamitos 32, Lakewood 12

Los Altos 45, Corona 24

Los Osos 19, Alta Loma 15

Marina 24, Westminster 20

Mary Star 15, Linfield Christian 13

Mater Dei 48, La Mirada 0

Mayfair 34, Sonora 7

Miller 42, Vista del Lago 15

Mission Prep 45, Viewpoint 26

Mission Viejo 32, La Habra 14

Montebello 21, Whittier 7

Moorpark 49, Simi Valley 14

Morningside 34, Compton Centennial 14

Mountain View 35, Glenn 18

Murrieta Mesa 48, Palm Springs 7

Newbury Park 43, Westlake 40

Nipomo 38, Carpinteria 0

Nogales 49, Hacienda Heights Wilson 14

North Torrance 24, Bishop Montgomery 21

Northview 44, Santa Fe 6

Oak Hills 50, Palmdale 14

Oaks Christian 21, Paraclete 14

Ontario Christian 35, Santa Ana Calvary Chapel 7

Oxnard Pacifica 48, Camarillo 29

Pacific 48, Indian Springs 12

Paloma Valley 27, King 13

Paramount 28, Long Beach Jordan 6

Perris 26, Beaumont 20

Quartz Hill 21, Serrano 14

Ramona 19, Fontana 0

Rancho Cucamonga 49, Don Lugo 7

Rancho Verde 50, Ridgecrest Burroughs 30

Rim of the World 54, San Bernardino 0

Rio Hondo Prep 31, California Military Institute 6

Rowland 37, Bassett 13

Rubidoux 28, La Sierra 14

Salesian 62, Cantwell-Sacred Heart 0

San Gabriel 28, Pasadena Marshall 7

San Juan Hills 17, Capistrano Valley 10

Santa Ana Valley 33, Saddleback 6

Santa Barbara 13, Channel Islands 10

Santa Margarita 48, Alemany 35

Santa Monica 34, Compton 14

Santa Paula 69, Santa Clara 6

Saugus 17, Buena 13

Savanna 49, Bolsa Grande 7

Schurr 42, San Marino 7

Segerstrom 41, Laguna Beach 10

Shadow Hills 41, Tahquitz 21

Sherman Oaks Notre Dame 40, Leuzinger 26

Sierra Canyon 39, Grace Brethren 32

Sierra Vista 49, Keppel 0

Silverado 21, Sultana 14

South El Monte 34, Walnut 12

South Torrance 14, Hawthorne 6

St. Bonaventure 24, Santa Maria St. Joseph 14

St. Margaret's 30, Cerritos Valley Christian 27

Templeton 15, San Luis Obispo 6

Tesoro 38, Huntington Beach 20

Trabuco Hills 31, Fountain Valley 13

Tustin 42, Aliso Niguel 21

Upland 44, Redlands East Valley 34

Valley View 45, Hemet 9

Ventura 35, Rio Mesa 21

Victor Valley 21, Hesperia 12

Vista Murrieta 41, Corona Santiago 13

West Torrance 32, Eastside 20

Westminster La Quinta 41, Webb 19

Whittier Christian 42, Arrowhead Christian 14

Windward 17, St. Bernard 0

Woodbridge 27, Garden Grove 6

Xavier Prep 34, Twentynine Palms 27

Yorba Linda 28, Troy 7

Yucaipa 56, Palm Desert 0

Yucca Valley 45, Indio 6

INTERSECTIONAL

Arroyo Grande 45, Bakersfield Independence 13

Aurora (Colo.) Grandview 50, Murrieta Valley 49

Bakersfield Stockdale 28, Atascadero 14

Barstow 49, Edwards AFB Desert 13

Bishop 43, Mammoth 6

Boron 28, California City 12

Calabasas 51, West Adams 14

Citrus Hill 54, Oceanside El Camino 21

Coachella Valley 28, El Centro Central 10

Colony 67, Gardena 18

Concord De La Salle 28, Servite 27

Crenshaw 46, San Diego San Ysidro 14

El Camino Real 27, Agoura 24

Gardena Serra 34, Dorsey 6

Garfield 38, Harvard-Westlake 31

Holtville 51, Desert Mirage 0

Las Vegas (Nev.) Bishop Gorman 35, St. John Bosco 20

Los Angeles 56, Dominguez 27

McAuliffe 44, Rivera 16

Morro Bay 33, Lake Isabella Kern Valley 19

Narbonne 28, Palos Verdes 7

Oakland McClymonds 44, Paso Robles 41

Oceanside 30, Chaparral 13

Peninsula 48, Sotomayor 6

San Clemente 63, Los Angeles Roosevelt 3

San Diego St. Augustine 17, Loyola 14

San Pedro 25, Redondo 6

Vasquez 27, Rosamond 14

Village Christian 49, Chatsworth 19

Wilmington Banning 50, Millikan 18

8 MAN

CITY

NONLEAGUE

Animo Robinson 38, Fulton 0

Sherman Oaks CES 38, Los Angeles Jordan 0

SOUTHERN SECTION

NONLEAGUE

Academy of Careers & Exploration 39, Big Pine 36

Desert Chapel 58, Cornerstone Christian 20

Faith Baptist 56, San Jacinto Valley Academy 8

Hesperia Christian 36, Rolling Hills Prep 14

Joshua Springs 32, Noli Indian 12

La Verne Lutheran 60, Westmark 0

Laguna Blanca 58, Coast Union 0

Lancaster Baptist 34, Riverside County Education Academy 6

Mojave 31, Orcutt Academy 22

Trona 24, Lucerne Valley 8

INTERSECTIONAL

Escondido Calvin Christian 69, California Lutheran 21

Riverdale Christian 38, Cuyama Valley 26

Santa Maria Valley Christian 8, Lebec Frazier Mountain 6

Sun Valley 39, University Careers & Sports Academy 23

Villanova Prep 42, East Valley 6

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