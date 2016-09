Boys' basketball: Schedule announced for Nike Extravaganza at Mater Dei

The games have been set for the Nike Extravaganza that will be held Feb. 3-4 at Santa Ana Mater Dei.

The Feb. 3 schedule: Rolling Hills Prep vs. Rancho Mirage, 3 p.m.; Servite vs. Saddleback Valley, 4:30 p.m.; Mater Dei (girls) vs. Palisades, 6 p.m.; Oak Hill vs. Foothills Christian, 7:30 p.m.; Mater Dei vs. Village Christian, 9 p.m.

The Feb. 4 schedule: Dos Pueblos vs. JSerra, 8:30 a.m.; St. John Bosco vs. Capistrano Valley, 10 a.m.; Los Alamitos vs. Villa Park, 11:30 am.

The evening session: Corona Centennial vs. Los Altos, 1:15 p.m.; Fairfax vs. Santa Margarita, 2:45 p.m.; Long Beach Poly vs. Orange Lutheran, 4:15 p.m.; Sierra Canyon vs. Bishop Gorman, 5:45 p.m.; Mater Dei vs. St. Augustine, 7:15 p.m.; Oak Hill vs. Chino Hills, 8:45 p.m.

