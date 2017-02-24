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Boys' soccer: City quarterfinal scores and semifinal pairings

BOYS' SOCCER

CITY

DIVISION 1

Quarterfinals, Friday

Granada Hills 2, Fairfax 1

Marquez 2, Birmingham 1

Fremont 1, El Camino Real 1 (Fremont advances on penalties, 4-2)

Sylmar 1, Palisades 0

 

Semifinals, Tuesday, 3 p.m.

#4 Marquez at #1 Granada Hills

#10 Sylmar at #6 Fremont

 

 

DIVISION 2

Quarterfinals, Friday

Reseda 1, Foshay 0

Mendez 1, Van Nuys 0

Hawkins 1, Granada Hills Kennedy 0

Sun Valley Poly 2, San Fernando 1

 

Semifinals, Tuesday, 3 p.m.

#9 Reseda at #4 Mendez

#11 Hawkins at #2 Sun Valley Poly

 

 

DIVISION 3

Quarterfinals, Friday

Sun Valley 3, Taft 1

Community Charter 3, Los Angeles Marshall 1

Narbonne 2, North Hollywood 1

Los Angeles Hamilton 3, Academia Avance 0

 

Semifinals, Tuesday, 3 p.m.

#8 Sun Valley at #5 Community Charter

#3 Narbonne at #2 Los Angeles Hamilton

 

 

DIVISION 4

Quarterfinals, Friday

Los Angeles Wilson 10, Jefferson 0

Angelou 5, Gardena 1

Santee 1, Venice 0

Grant 3, King/Drew 1

 

Semifinals, Tuesday, 3 p.m.

#8 Los Angeles Wilson at #4 Angelou

#3 Santee at #2 Grant

 

 

DIVISION 5

Quarterfinals, Friday

Smidt Tech 6, New Designs University Park 2

Animo Robinson 2, Alliance Neuwirth 1

Aspire Ollin 2, Washington 1

Triumph 2, Franklin 0

 

Semifinals, Tuesday, 3 p.m.

#4 Animo Robinson at #1 Smidt Tech

#11 Aspire Ollin at #7 Triumph

 

Notes: Championships, Mar. 3-4 at Los Angeles Valley College (Friday, 7 p.m., and Saturday, 2:15 and 6:45 p.m.) and Sotomayor (Saturday, 12:15 and 4:45 p.m.)

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