Boys' soccer: City quarterfinal scores and semifinal pairings

BOYS' SOCCER
CITY
DIVISION 1
Quarterfinals, Friday
Granada Hills 2, Fairfax 1
Marquez 2, Birmingham 1
Fremont 1, El Camino Real 1 (Fremont advances on penalties, 4-2)
Sylmar 1, Palisades 0
Semifinals, Tuesday, 3 p.m.
#4 Marquez at #1 Granada Hills
#10 Sylmar at #6 Fremont
DIVISION 2
Quarterfinals, Friday
Reseda 1, Foshay 0
Mendez 1, Van Nuys 0
Hawkins 1, Granada Hills Kennedy 0
Sun Valley Poly 2, San Fernando 1
Semifinals, Tuesday, 3 p.m.
#9 Reseda at #4 Mendez
#11 Hawkins at #2 Sun Valley Poly
DIVISION 3
Quarterfinals, Friday
Sun Valley 3, Taft 1
Community Charter 3, Los Angeles Marshall 1
Narbonne 2, North Hollywood 1
Los Angeles Hamilton 3, Academia Avance 0
Semifinals, Tuesday, 3 p.m.
#8 Sun Valley at #5 Community Charter
#3 Narbonne at #2 Los Angeles Hamilton
DIVISION 4
Quarterfinals, Friday
Los Angeles Wilson 10, Jefferson 0
Angelou 5, Gardena 1
Santee 1, Venice 0
Grant 3, King/Drew 1
Semifinals, Tuesday, 3 p.m.
#8 Los Angeles Wilson at #4 Angelou
#3 Santee at #2 Grant
DIVISION 5
Quarterfinals, Friday
Smidt Tech 6, New Designs University Park 2
Animo Robinson 2, Alliance Neuwirth 1
Aspire Ollin 2, Washington 1
Triumph 2, Franklin 0
Semifinals, Tuesday, 3 p.m.
#4 Animo Robinson at #1 Smidt Tech
#11 Aspire Ollin at #7 Triumph
Notes: Championships, Mar. 3-4 at Los Angeles Valley College (Friday, 7 p.m., and Saturday, 2:15 and 6:45 p.m.) and Sotomayor (Saturday, 12:15 and 4:45 p.m.)