Free World Cup viewing?
World Cup tickets are getting pricey, but L.A. has a free option.
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The city is hosting “Kick It in the Park,” with 19 parks showing live matches across L.A. Bring a blanket, chairs, and snacks. It’s basically a citywide watch party.
“This moment belongs to all Angelenos,” Mayor Karen Bass said in a press release.
To learn more, check out kickit.lacity.gov
Here are the 19 locations where a match is being shown:
WESTSIDE
Cheviot Hills Recreation Center
Address: 2551 Motor Ave, Los Angeles, CA 90064
Westwood Recreation Center
Address: 1350 Sepulveda Blvd, Los Angeles, CA 90025
Stoner Recreation Center
Address: 1835 Stoner Ave, Los Angeles, CA 90025
Venice Beach Recreation Center
Address: 1800 Ocean Front Walk, Venice, CA 90291
CENTRAL / MID-CITY
MacArthur Park
Address: 2230 W 6th St, Los Angeles, CA 90057
Seoul International Park
Address: 3250 San Marino St, Los Angeles, CA 90006
Echo Park Lake
Address: 751 Echo Park Ave, Los Angeles, CA 90026
EASTSIDE / NORTHEAST L.A.
Sycamore Grove Park
Address: 4702 N Figueroa St, Los Angeles, CA 90042
El Sereno Recreation Center
Address: 4721 Klamath St, Los Angeles, CA 90032
SOUTH LA
Jackie Tatum Harvard Recreation Center
Address: 1535 W 62nd St, Los Angeles, CA 90047
South Park Recreation Center
Address: 345 E 51st St, Los Angeles, CA 90011
Green Meadows Recreation Center
Address: 431 E 89th St, Los Angeles, CA 90003
SAN FERNANDO VALLEY
Whitsett Fields Park
Address: 6952 Whitsett Ave, North Hollywood, CA 91605
Lanark Recreation Center
Address: 21816 Lanark St, Canoga Park, CA 91304
Sheldon Arleta Park
Address: 12455 Wicks St, Los Angeles, CA 91331
Sylmar Recreation Center
Address: 13109 Borden Ave, Sylmar, CA 91342
Northridge Recreation Center
Address: 18300 Lemarsh St, Northridge, CA 91325
HARBOR / SOUTH BAY
Wilmington Recreation Center
Address: 325 N Neptune Ave, Wilmington, CA 90744
Ken Malloy Harbor Regional Park
Address: 25820 Vermont Ave, Harbor City, CA 90710
“This moment belongs to all Angelenos,” Mayor Karen Bass said in a press release.
To learn more, check out kickit.lacity.gov
Here are the 19 locations where a match is being shown:
WESTSIDE
Cheviot Hills Recreation Center
Address: 2551 Motor Ave, Los Angeles, CA 90064
Westwood Recreation Center
Address: 1350 Sepulveda Blvd, Los Angeles, CA 90025
Stoner Recreation Center
Address: 1835 Stoner Ave, Los Angeles, CA 90025
Venice Beach Recreation Center
Address: 1800 Ocean Front Walk, Venice, CA 90291
CENTRAL / MID-CITY
MacArthur Park
Address: 2230 W 6th St, Los Angeles, CA 90057
Seoul International Park
Address: 3250 San Marino St, Los Angeles, CA 90006
Echo Park Lake
Address: 751 Echo Park Ave, Los Angeles, CA 90026
EASTSIDE / NORTHEAST L.A.
Sycamore Grove Park
Address: 4702 N Figueroa St, Los Angeles, CA 90042
El Sereno Recreation Center
Address: 4721 Klamath St, Los Angeles, CA 90032
SOUTH LA
Jackie Tatum Harvard Recreation Center
Address: 1535 W 62nd St, Los Angeles, CA 90047
South Park Recreation Center
Address: 345 E 51st St, Los Angeles, CA 90011
Green Meadows Recreation Center
Address: 431 E 89th St, Los Angeles, CA 90003
SAN FERNANDO VALLEY
Whitsett Fields Park
Address: 6952 Whitsett Ave, North Hollywood, CA 91605
Lanark Recreation Center
Address: 21816 Lanark St, Canoga Park, CA 91304
Sheldon Arleta Park
Address: 12455 Wicks St, Los Angeles, CA 91331
Sylmar Recreation Center
Address: 13109 Borden Ave, Sylmar, CA 91342
Northridge Recreation Center
Address: 18300 Lemarsh St, Northridge, CA 91325
HARBOR / SOUTH BAY
Wilmington Recreation Center
Address: 325 N Neptune Ave, Wilmington, CA 90744
Ken Malloy Harbor Regional Park
Address: 25820 Vermont Ave, Harbor City, CA 90710