Free World Cup viewing?

World Cup tickets are getting pricey, but L.A. has a free option.

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The city is hosting “Kick It in the Park,” with 19 parks showing live matches across L.A. Bring a blanket, chairs, and snacks. It’s basically a citywide watch party.



“This moment belongs to all Angelenos,” Mayor Karen Bass said in a press release.



To learn more, check out kickit.lacity.gov



Here are the 19 locations where a match is being shown:



WESTSIDE

Cheviot Hills Recreation Center

Address: 2551 Motor Ave, Los Angeles, CA 90064

Westwood Recreation Center

Address: 1350 Sepulveda Blvd, Los Angeles, CA 90025

Stoner Recreation Center

Address: 1835 Stoner Ave, Los Angeles, CA 90025

Venice Beach Recreation Center

Address: 1800 Ocean Front Walk, Venice, CA 90291



CENTRAL / MID-CITY

MacArthur Park

Address: 2230 W 6th St, Los Angeles, CA 90057

Seoul International Park

Address: 3250 San Marino St, Los Angeles, CA 90006

Echo Park Lake

Address: 751 Echo Park Ave, Los Angeles, CA 90026



EASTSIDE / NORTHEAST L.A.

Sycamore Grove Park

Address: 4702 N Figueroa St, Los Angeles, CA 90042

El Sereno Recreation Center

Address: 4721 Klamath St, Los Angeles, CA 90032



SOUTH LA

Jackie Tatum Harvard Recreation Center

Address: 1535 W 62nd St, Los Angeles, CA 90047

South Park Recreation Center

Address: 345 E 51st St, Los Angeles, CA 90011

Green Meadows Recreation Center

Address: 431 E 89th St, Los Angeles, CA 90003



SAN FERNANDO VALLEY

Whitsett Fields Park

Address: 6952 Whitsett Ave, North Hollywood, CA 91605

Lanark Recreation Center

Address: 21816 Lanark St, Canoga Park, CA 91304

Sheldon Arleta Park

Address: 12455 Wicks St, Los Angeles, CA 91331

Sylmar Recreation Center

Address: 13109 Borden Ave, Sylmar, CA 91342

Northridge Recreation Center

Address: 18300 Lemarsh St, Northridge, CA 91325



HARBOR / SOUTH BAY

Wilmington Recreation Center

Address: 325 N Neptune Ave, Wilmington, CA 90744

Ken Malloy Harbor Regional Park

Address: 25820 Vermont Ave, Harbor City, CA 90710