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Olubukola Ayodele, MD, Consultant Medical Oncologist and Breast Cancer Lead at University Hospitals of Leicester NHS Trust, joins JBMS at ESMO 2026

We discuss inequalities in breast cancer treatment outcomes and why clinical research must better represent patients from different ethnic backgrounds. She shares findings from a meta-analysis involving nearly 32,000 patients across 120 studies, examining differences in the effectiveness and tolerability of CDK4/6 inhibitors. She also explains how individualized dosing could help patients manage treatment toxicity while maintaining quality of life, and how Cancer Conversations, the community initiative she co-founded, is addressing misconceptions, building trust, and encouraging earlier cancer diagnosis.
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