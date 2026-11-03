Olubukola Ayodele, MD, Consultant Medical Oncologist and Breast Cancer Lead at University Hospitals of Leicester NHS Trust, joins JBMS at ESMO 2026
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We discuss inequalities in breast cancer treatment outcomes and why clinical research must better represent patients from different ethnic backgrounds. She shares findings from a meta-analysis involving nearly 32,000 patients across 120 studies, examining differences in the effectiveness and tolerability of CDK4/6 inhibitors. She also explains how individualized dosing could help patients manage treatment toxicity while maintaining quality of life, and how Cancer Conversations, the community initiative she co-founded, is addressing misconceptions, building trust, and encouraging earlier cancer diagnosis.