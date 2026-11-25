Thanksgiving week travel by the numbers.
81.5 million Americans are traveling this Thanksgiving week. So when should you hit the road?
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According to AAA and INRIX, here’s the breakdown:
-Tuesday: Worst traffic between 2 and 8 p.m. Leave before 1 p.m.
-Wednesday: Worst traffic between noon to 7 p.m. Leave before noon.
-Thursday, Thanksgiving: Minimal traffic.
-Friday: Worst traffic between 1 to 7 p.m. Leave before noon.
-Saturday: Worst traffic between noon to 9 p.m. Leave before 11 a.m.
-Sunday: Worst traffic between noon to 8 p.m. Leave before 11 a.m.
-Monday: Worst traffic between 2 to 7 p.m. Leave before 1 p.m.
-Tuesday: Worst traffic between 2 and 8 p.m. Leave before 1 p.m.
-Wednesday: Worst traffic between noon to 7 p.m. Leave before noon.
-Thursday, Thanksgiving: Minimal traffic.
-Friday: Worst traffic between 1 to 7 p.m. Leave before noon.
-Saturday: Worst traffic between noon to 9 p.m. Leave before 11 a.m.
-Sunday: Worst traffic between noon to 8 p.m. Leave before 11 a.m.
-Monday: Worst traffic between 2 to 7 p.m. Leave before 1 p.m.