Evan Roberts
Partner
Milbank LLP
UC Berkeley School of Law
Corporate
Orchestrating complex business arrangements and joint ventures for global investment funds Evan Roberts is a partner at Milbank LLP who specializes in multi-layered private equity and mergers and acquisitions. He facilitates strategic capital deployment for financial sponsors across the infrastructure and technology sectors including his recent work structuring debt and equity investments for Lieef LLC.
This proficiency in liquidity realization extends to advising Transom Capital Group on significant carve-out acquisitions for portfolio companies BridgeTower and Ampure. Leveraging this record of transactional success Roberts navigates control investments in energy platforms for Vision Ridge Capital while managing the Milbank hiring committee in Los Angeles. He integrates advanced AI initiatives into firmwide talent management and recruitment strategies to enhance operational efficiency.