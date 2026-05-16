Margaret (Maisie) C. McDonald
Partner
Reed Smith
Notre Dame Law School
Litigation
Partner at Reed Smith Margaret “Maisie” C. McDonald specializes in insurance recovery counseling and high-stakes commercial litigation for elite retail and energy entities. She acts as a critical advisor for corporations navigating business interruption coverage and ensuring pandemic-related claims avoid adverse rulings. Her litigation success includes securing a summary judgment for an international technology company and defeating allegations involving California Civil Code Section 1670.8.
Leveraging her experience across 50 first-chair depositions, McDonald defends public utilities during environmental clean-up and wildfire disputes. She maintains leadership as the workflow coordinator for Los Angeles summer associates while providing technical mentorship to junior attorneys. She contributes to global humanitarian efforts by representing a Honduran family in successful asylum proceedings and provides daily insurance counseling to wildfire victims to aid in reconstruction.