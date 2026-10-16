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Partner
Venable LLP
Legal Services
Having won dismissal of a suit challenging a leading condiment brand’s “Made in USA” claims, Amit Rana is a partner at Venable LLP, where he co-chairs the Class Action Defense Group and co-leads its California Commercial Litigation Practice. He defends food, beverage, cosmetics, personal care and dietary supplement companies against false advertising class actions in California courts. Rana won dismissal of an avocado oil purity suit for one of California’s largest grocery chains, along with walk-away settlements for a canned water brand and a keto bread maker. Rana served as lead defense counsel in coordinated challenges to “natural” claims on a leading personal care line and a market-leading pet food brand’s dog treats.