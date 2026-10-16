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Mintz
Legal Services
As a member of Mintz and the first female partner in its Los Angeles office, Arameh Zargham O’Boyle defends product manufacturers in complex product liability and consumer class actions. Over 21 years, she has represented cosmetics and personal care clients including Perrigo, Target, Dr. Bronner’s and Rare Beauty Brands. O’Boyle won dismissal of all claims and sanctions against plaintiffs’ counsel in an oral health products class action. She also defeated class certification for Benihana in federal court by excluding a damages expert under Rule 702. O’Boyle leads the office’s Products Liability Group, chairs an ABA Mass Torts Subcommittee and joins Mintz’s annual Lawyer for a Day program for middle school students. The Legal 500 named O’Boyle a Recommended Lawyer for general commercial disputes in 2026.