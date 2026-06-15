Heidy Vaquerano
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Partner
Fox Rothschild
Partner of Fox Rothschild Heidy Vaquerano closes lucrative commercial transactions, asset acquisitions and multi-platform media deals for prominent musicians, comedians and entertainment executives. She focuses her transactional practice on supporting diverse creators to build an inclusive business environment across Southern California’s media landscape. This expertise extends to high-value catalog monetization strategies, representing global alternative investment firm HarbourView Equity Partners since its corporate inception in 2021. Leveraging this record of success, Vaquerano brokered an exclusive creative partnership with Grammy Award-winning producer Hit-Boy while managing publishing and master recording royalty acquisitions for international artists like Slipknot. She channels her civic dedication into public broadcasting equity by serving on the PBS SoCal Board of Directors’ Content and Distribution Committee to advocate for diverse regional programming.