Robert J. Sherman
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Partner; Chair, Entertainment Finance Practice
DLA Piper
Chair of the Entertainment Finance Practice at DLA Piper Robert J. Sherman spearheads high-value asset-backed securitizations and complex domestic debt arrangements for the global music rights sector. He structures foundational multi-million-dollar revolving credit facilities and catalog monetizations for premier entertainment entities like Concord Music, HarbourView Equity Partners and Duetti. This expertise extends to complex capital structuring, recently advising HarbourView on a private $500-million securitization facility backed by diverse music royalties. This leadership trajectory supports systemic financial liquidity across the entertainment landscape, transforming predictable royalty streams into upfront corporate capital for industry rightsholders. Sherman sustains this momentum by driving monumental transaction volume, co-leading more than $5 billion in structured music financings and corporate mergers throughout 2025 alone.