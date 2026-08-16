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Partner - Transaction Advisory & Partner-in-Charge - Los Angeles

EisnerAmper

Partner-in-Charge of EisnerAmper’s Los Angeles office and Partner in its Transaction Advisory Services practice, Paren Knadjian has closed more than 300 transactions with a combined value exceeding $3.5 billion. He leads major engagements across manufacturing, distribution, SaaS and logistics, guiding founder-led companies, private equity sponsors and family offices through high-stakes deals. Before joining EisnerAmper, Knadjian served as principal at KROST, leading its M&A and Capital Markets group and managing the firm’s 2024 merger into EisnerAmper, which required reviewing 28 separate legal agreements. He previously served as CEO of two SaaS companies and CFO across healthcare, marketing and entertainment sectors. In a recent storage and shipping transaction, he introduced competitive tension that increased valuation by 12.3% within two weeks.

