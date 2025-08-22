Ommid Bavarian
Revolv3
Chief Financial Officer
As chief financial officer of Revolv3, Ommid Bavarian brings nearly 25 years of experience in finance, operations and M&A across diverse sectors including fintech, healthcare and manufacturing. He began his career in public accounting, managing audit teams at Ernst & Young, before transitioning into senior leadership roles such as COO, CFO and SVP of finance at multiple global firms. Bavarian has led strategic transformations involving GAAP, FAR, CAS compliance and cross-border consolidations, working with Fortune 500 companies including Raytheon, Amcor and Dover Corporation. At Revolv3, he now oversees daily operations, treasury functions and the firm’s current fundraising initiatives, while identifying vertical integrations to accelerate growth. Previously, he played a key role in taking Aeluma Inc. (NASDAQ: ALMU) public, managing a complex reverse merger and audit process. Bavarian also serves on various boards, like Afis and Biometrics Consulting and Black Rock Consulting.