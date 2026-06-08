Immunotec crea Centro de Experiencia para incentivar MLM en California

Immunotec, empresa multinivel especializada en bienestar a través del desarrollo de suplementos alimenticios, realizó la apertura de su nuevo Centro de Experiencias en California como parte de su estrategia de expansión estratégica en regiones clave para la compañía durante este 2026.

La inauguración de este espacio representa un hito en la consolidación internacional de la marca, presente en 30 países, al fortalecer operaciones en una región clave para el desarrollo de su red en la costa oeste. California no solo concentra un espacio para impulsar a sus Consultores de la región, sino que además, da un paso clave en el fortalecimiento de su industria.

Esta estrategia forma parte de una inversión superior al millón de dólares en el estado, el cual representa aproximadamente el 30% de los ingresos totales de la compañía. El Centro de Experiencias está diseñado para convertirse en un hub integral orientado a la capacitación, el fortalecimiento de capacidades comerciales, el networking y el desarrollo de liderazgo de su comunidad de consultores (CNS), impulsando así el crecimiento sostenible del negocio.

La apertura llega en una época prolífica para el desarrollo y fortalecimiento de la industria de venta directa en Estados Unidos, donde los datos indican un crecimiento sostenido que ha alcanzado un valor de 34.7 mil millones de dólares desde 2024, de acuerdo con la Direct Selling Association (DSA).

Específicamente en California, datos de la DSA muestran que el valor de la industria llega a los 3.9 mil millones de dólares anuales y cuenta con más de 1.2 millones de personas activas y consultores independientes generando ingresos extra y fuentes de emprendimiento para personas en todo el país, especialmente para las mujeres, pues ellas conforman el 73% de quienes participan en este modelo de negocio en el estado.

(Immunotec)

Dentro de este ecosistema, el segmento de wellness destaca como uno de los principales motores de crecimiento, al concentrar el 30.7% de las ventas totales de la industria en el país. Este fenómeno responde a una mayor conciencia sobre el cuidado personal y a la búsqueda de alternativas de ingreso en contextos económicos desafiantes.

En este escenario, California se mantiene como el mercado más relevante para la industria de venta directa en Estados Unidos. Su alta densidad y diversidad poblacional, con más del 40% de población hispana, y la adopción de tendencias de salud, ha impulsado la evolución de esta industria durante los últimos meses.

“Para Immunotec, California refleja un enorme potencial de crecimiento y evolución para el desarrollo de la industria MLM a nivel global. El dinamismo económico de la región, su diversidad y constante expansión lo posicionan como un entorno clave para impulsar el liderazgo y la innovación a través de nuevos proyectos como el Centro de Experiencias”, mencionó Mauricio Domenzain, CEO de la compañía. Se estima que la nueva apertura tendrá un impacto significativo en el crecimiento regional del negocio, al permitir una mayor cercanía con la comunidad en zonas como Los Ángeles, San Diego, Fresno y Ventura, fortalecer las redes de consultores y facilitar el acceso a herramientas y capacitación dentro de un modelo basado en la autonomía, la conexión y el desarrollo humano.

La apuesta por California no solo refleja el peso económico del estado, sino también su papel como catalizador global de tendencias en bienestar, emprendimiento y modelos de negocio colaborativos. En un entorno donde la estabilidad financiera y el cuidado personal son cada vez más prioritarios, la consolidación de industrias como la del MLM se perfila como un motor para el crecimiento económico, especialmente en regiones con un alto costo de vida donde la generación de ingresos adicionales no es una recomendación, es una necesidad.

“Más allá de una expansión operativa, este nuevo centro simboliza la evolución de Immunotec como una compañía global en crecimiento, que continúa ampliando su huella internacional mediante inversiones estratégicas en mercados de alto valor, fortaleciendo su posicionamiento y generando nuevas oportunidades de desarrollo económico para miles de personas”, finalizó Domenzain.

(Immunotec)

Sobre Immunotec: Immunotec es una empresa de salud y bienestar presente en 30 países, a la cual le han aprobado 80 patentes globales a su nombre y más de 25 millones de dólares invertidos en investigación. Sus más de 45 años de desarrollo, más de 90 estudios publicados y pensamiento innovador, han llevado a la creación de fórmulas clínicamente probadas, exclusivas y únicas como Immunocal, científicamente comprobado para ser precursor del glutatión. La ciencia de vanguardia que respalda a Immunotec, ha atraído la atención de investigadores de clase mundial y ha fortalecido aún más su credibilidad científica. Mauricio Domenzain, mexicano con más de 30 años de experiencia empresarial, lidera la organización, contribuyendo a su continuo crecimiento y éxito en la industria.

Aviso Legal: Este producto no es un medicamento y no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Por favor, consulte con un médico u otros profesionales de la salud sobre cualquier diagnóstico u opción de tratamiento relacionado con la salud.

