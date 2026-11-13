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Ryan Parker
Jorge Bernal
EP Wealth Advisors is a fee-only registered investment advisor and financial planning firm, managing over $49.1 billion in assets as of June 30, 2026.
2023-2025 Growth Rate: 96.4%
EP Wealth Advisors has grown through both organic growth channels and Mergers and Acquisitions.
Sector: Financial Services
Headquarters city: Torrance
Year established: 1999
Number of employees: 120
Top Executive(s): Ryan Parker, Chief Executive Officer and Jorge Bernal, Chief Operating Officer