The MRN Agency
- Share via
Marketing agency specializing in executive visibility, cultural intelligence, and experiential strategy; elevating brands and leaders through authentic storytelling and cultural insight.
Sector: Advertising Services
Headquarters: Los Angeles
Year established: 2020
2022-2024 Growth Rate: 81.1%
Growth has been primarily organic, fueled by deep client partnerships, repeat business, and referrals, plus expansion into new markets by broadening our service offerings beyond traditional marketing campaigns to include executive visibility programs and culturally attuned brand experiences.
mrnagency.com
# of employees: 12
Top Executives: Rebecca Núñez, Chief Executive Officer