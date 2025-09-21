Advertisement

The MRN Agency

The MRN Agency - 2025 LA Fastest Growing Company
Rebecca Nunez

Marketing agency specializing in executive visibility, cultural intelligence, and experiential strategy; elevating brands and leaders through authentic storytelling and cultural insight.

Sector: Advertising Services

Headquarters: Los Angeles

Year established: 2020

2022-2024 Growth Rate: 81.1%

Growth has been primarily organic, fueled by deep client partnerships, repeat business, and referrals, plus expansion into new markets by broadening our service offerings beyond traditional marketing campaigns to include executive visibility programs and culturally attuned brand experiences.

mrnagency.com

# of employees: 12

Top Executives: Rebecca Núñez, Chief Executive Officer
