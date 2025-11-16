Advertisement

RPA

rpa logo
Bill Hagelstein
(RPA)

rpa.com

Total number of employees in Southern California: 587

Number of offices in Southern California: 1

Number of offices companywide: 3

Year established: 1986

Headquarters: Santa Monica

Top Local Executive(s):

Bill Hagelstein, Executive Chairman

Services offered:

Attribution, Audio, Back-end Development, Behavioral Science, Brand Platforms, Brand Strategy, Branded Content, Business Strategy, Community Management, Content Creation, Customer Experience, DMP Management, Data Infrastructure, Data Insights, Experiential, Front-end Development, In-house Production, Journey Mapping, Marketing Automation, Media Investment, Media Negotiations, Media Strategy, Programmatic, Tech Stack Integration, Video, Websites

Representative client list:

American Honda, Apartments.com, Homes.com, La-Z-Boy, Farmers Insurance
