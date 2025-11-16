RPA
- Share via
rpa.com
Total number of employees in Southern California: 587
Number of offices in Southern California: 1
Number of offices companywide: 3
Year established: 1986
Headquarters: Santa Monica
Top Local Executive(s):
Bill Hagelstein, Executive Chairman
Services offered:
Attribution, Audio, Back-end Development, Behavioral Science, Brand Platforms, Brand Strategy, Branded Content, Business Strategy, Community Management, Content Creation, Customer Experience, DMP Management, Data Infrastructure, Data Insights, Experiential, Front-end Development, In-house Production, Journey Mapping, Marketing Automation, Media Investment, Media Negotiations, Media Strategy, Programmatic, Tech Stack Integration, Video, Websites
Representative client list:
American Honda, Apartments.com, Homes.com, La-Z-Boy, Farmers Insurance