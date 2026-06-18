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EBAD (Ensign-Bickford Aerospace & Defense)

EBAD (Ensign-Bickford Aerospace & Defense)
A portrait of Russ Rukavina

A portrait of Russ Rukavina

Ambrosio Mejia

Ambrosio Mejia

ebad.com

About EBAD (Ensign-Bickford Aerospace & Defense):
Aerospace and defense company focused on precision energetic systems and innovative aerospace solutions.

Year established: 1836

Headquarters: Simsbury, CO

Number of employees in Southern California: 403

Top Executive(s):
Russ Rukavina, Director of Operations
Ambrosio Mejia, Director of Engineering

Address:
14370 White Sage Road, Moorpark, CA 93021
2211 Kenmere Ave., Burbank, CA 91504

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