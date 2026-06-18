EBAD (Ensign-Bickford Aerospace & Defense)
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A portrait of Russ Rukavina
Ambrosio Mejia
ebad.com
About EBAD (Ensign-Bickford Aerospace & Defense):
Aerospace and defense company focused on precision energetic systems and innovative aerospace solutions.
Year established: 1836
Headquarters: Simsbury, CO
Number of employees in Southern California: 403
Top Executive(s):
Russ Rukavina, Director of Operations
Ambrosio Mejia, Director of Engineering
Address:
14370 White Sage Road, Moorpark, CA 93021
2211 Kenmere Ave., Burbank, CA 91504