Inversion
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Justin Fiaschetti (Cole Briggs)
Austin Briggs (Cole Briggs)
inversionspace.com
About Inversion:
Aerospace and defense technology company pioneering a new class of highly maneuverable reentry vehicles to make Earth radically more accessible.
Year established: 2021
Headquarters: Playa Vista
Number of employees in Southern California: 65
Top Executive(s):
Justin Fiaschetti, CEO & Co-Founder
Austin Briggs, CTO & Co-Founder
Address:
12777 W. Jefferson Blvd., Bldg. A, Playa Vista, CA 90066