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Overall Law Firm Rank in Los Angeles: #77
Practice Group Ranks:
- Labor & Employment Law: #7
Year Established: 2008
Office(s)
Headquarters: Glendale, CA
450 N. Brand Blvd., Suite 900, Glendale
Number of Offices firmwide: 2
Number of Offices in Los Angeles County: 1
- Total Number of Attorneys: 46
- Total Number of Partners: 6
- Total Number of Employees: 118
Managing Partner(s)
Edwin Aiwazian, CEO
Labor & Employment Practice Group
Total Number of L&E Attorneys: 45
Practice Leader(s):
Edwin Aiwazian, CEO