Charlie Kaufman unloads 109-year-old Craftsman in Pasadena

Charlie Kaufman’s Pasadena home sale went according to script. Just a month after listing his 109-year-old Craftsman, the Oscar-winning screenwriter sold it for $2.535 million ­– or $60,000 less than his asking price.

Box gardens approach the South Arroyo home, which taps into the Craftsman style with a low-pitched gabled roof and wraparound front porch. The trend continues inside, where custom built-ins and wood-trimmed windows and doors adorn 3,576 square feet of interiors.

On the main level, there’s a living room with a tile fireplace and a dining room with a built-in buffet. The updated kitchen adds splashes of multicolored tile under skylights.

All four bedrooms are found upstairs, including a spacious master suite with a lounge and white-painted brick fireplace. The level also features a loft, office and sunny writer’s nook that overlooks the lot.

Mature landscaping enshrouds the private backyard, where a dining patio adjoins a swimming pool and spa. A 660-square-foot guesthouse, complete with the same wood-shingled exterior as the main home, rounds out the property.

Kaufman, 60, has written a host of award-winning films over the last two decades, including “Adaptation,” “Human Nature” and “Confessions of a Dangerous Mind.” In 2004, he won the best original screenplay Oscar for “Eternal Sunshine of the Spotless Mind.”

His directorial debut, “Synecdoche, New York,” premiered in 2008, and he’s directed two films since: 2015’s “Anomalisa” and “I’m Thinking of Ending Things,” which he’s currently filming for Netflix.



Georges Rouveyrol of Sotheby’s International Realty held the listing.