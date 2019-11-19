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California

Navigating LAX and other Southern California airports

LAX
(Los Angeles Times)
Nov. 17, 2019
12 AM
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1
2
Los Angeles International (LAX)

3
Terminal 1
  • Southwest ***
4
Terminal 2
  • Aer Lingus
  • AeroMéxico
  • Delta
  • Virgin
  • Atlantic
  • WestJet ****
5
Terminal 3
  • Avianca **
  • Copa **
  • Delta
  • Interjet **
  • Virgin Australia **
6
Terminal 4
  • American
7
Terminal 5
  • Air Canada (arrivals)
  • Allegiant
  • American
  • American Eagle
  • Frontier
  • Hawaiian
  • JetBlue
  • Spirit
  • Sun Country
8
Terminal 6
  • Air Canada (departures)
  • Alaska *
  • Boutique Air
  • Horizon
  • Mokulele Airlines
  • Viva Aerobus
  • XL Airways
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9
Terminal 7
  • United
  • United Express
10
Terminal 8
  • United
  • United Express
11
Terminal B (Tom Bradley International)
  • Aeroflot
  • Air China
  • Air France
  • Air Italy
  • Air New Zealand
  • Air Tahiti Nui
  • Alaska *
  • Alitalia
  • ANA (All Nippon)
  • Asiana
  • Austrian Airlines
  • Avianca **
  • British Airways
  • Cathay Pacific
  • China Airlines
  • China Eastern
  • China Southern
  • Copa **
  • El Al Israel
  • Emirates
  • Etihad
  • EVA Air
  • Fiji Airways
  • Finnair
  • Hainan Airlines
  • Hong Kong Airlines
  • Iberia
  • Interjet **
  • Japan Airlines
  • KLM
  • Korean Air
  • LATAM Airlines
  • LOT Polish
  • Lufthansa
  • Malaysia
  • Norwegian Airlines
  • Philippine Airlines
  • Qantas
  • Qatar Airways
  • Saudia
  • Scandinavian Airlines
  • Sichuan Airlines
  • Singapore
  • Southwest *** (international)
  • Swiss
  • Thai
  • Turkish
  • Virgin Australia **
  • Volaris
  • Xiamen Airlines
w1-la-tr-travel-holiday-airports-locations.jpg

w1-la-tr-travel-holiday-airports-socal.jpg
(Los Angeles Times)

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* Alaska: All inbound international flights after 7 p.m. arrive at Terminal B (Tom Bradley). The rest arrive and depart at Terminal 6.
** Avianca, Copa, Interjet and Virgin Australia passengers check in at Terminal 3 and walk to Terminal B, where flights depart/arrive.
*** Southwest international passengers check in at Terminal 1 and walk to Terminal B, where flights depart/arrive.
**** WestJet passengers check in at Terminal 2 and take the shuttle from Gate 22A to Terminal 3, where flights depart/arrive.

Los Angeles International, Hollywood Burbank, John Wayne, Long Beach and Ontario International airports. Graphics reporting by Bharbi Hazarika

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California
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