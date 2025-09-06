Advertisement
Entertainment & Arts

TIFF rotator - HP

Toronto, Ontario, Canada, September 5, 2025 -- Elle Fanning from the film "SENTIMENTAL VALUE," photographed in the Los Angeles Times Studios at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Friday, Sept. 5, 2025. (Christina House/Los Angeles Times)

Toronto, Ontario, Canada, September 5, 2025 -- Elle Fanning from the film “SENTIMENTAL VALUE,” photographed in the Los Angeles Times Studios at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Friday, Sept. 5, 2025. (Christina House/Los Angeles Times)  (Christina House/Los Angeles Times)

1520657-et-2025-tiff-friday-5926.jpg

Toronto, Ontario, Canada, September 5, 2025 -- Ethan Hawke from the film “The Lowdown,” photographed in the Los Angeles Times Studios at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Friday, Sept. 5, 2025. (Christina House/Los Angeles Times)  (Christina House/Los Angeles Times)

1520657-et-2025-tiff-friday-5975.jpg

Toronto, Ontario, Canada, September 5, 2025 -- Sean Astin from the film “Little Lorraine,” photographed in the Los Angeles Times Studios at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Friday, Sept. 5, 2025. (Christina House/Los Angeles Times)  (Christina House/Los Angeles Times)

1520657-et-2025-tiff-friday-5730.jpg

Toronto, Ontario, Canada, September 5, 2025 -- Anna Diop from the film “The Man in My Basement,” photographed in the Los Angeles Times Studios at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Friday, Sept. 5, 2025. (Christina House/Los Angeles Times)  (Christina House/Los Angeles Times)

Advertisement
1520657-et-2025-tiff-friday-5996.jpg

Toronto, Ontario, Canada, September 5, 2025 -- Channing Tatum from the film “Roofman,” photographed in the Los Angeles Times Studios at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Friday, Sept. 5, 2025. (Christina House/Los Angeles Times)  (Christina House/Los Angeles Times)

1520657-et-2025-tiff-friday-6000.jpg

Toronto, Ontario, Canada, September 5, 2025 -- Kirsten Dunst from the film “Roofman,” photographed in the Los Angeles Times Studios at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Friday, Sept. 5, 2025. (Christina House/Los Angeles Times)  (Christina House/Los Angeles Times)

1520658-et-2025-tiff-saturday-6057.jpg

Toronto, Ontario, Canada, September 6, 2025 -- James McAvoy from the film “California Schemin’,” photographed in the Los Angeles Times Studios at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday, Sept. 6, 2025. (Christina House/Los Angeles Times)  (Christina House/Los Angeles Times)

1520658-et-2025-tiff-saturday-6084.jpg

Toronto, Ontario, Canada, September 6, 2025 -- Leslie Mann from the film “Poetic License,” photographed in the Los Angeles Times Studios at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday, Sept. 6, 2025. (Christina House/Los Angeles Times)  (Christina House/Los Angeles Times)

Advertisement
1520658-et-2025-tiff-saturday-6174.jpg

Toronto, Ontario, Canada, September 6, 2025 -- Cillian Murphy from the film “Steve,” photographed in the Los Angeles Times Studios at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday, Sept. 6, 2025. (Christina House/Los Angeles Times)  (Christina House/Los Angeles Times)

Entertainment & Arts

More From the Los Angeles Times

Most Read in Entertainment & Arts

Advertisement