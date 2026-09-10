TIFF 2026 studio

Toronto, Ontario, Canada, September 12, 2026: Cynthia Erivo from the film “Prima Facie,” in the Los Angeles Times Studio at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday September 12, 2026. (Jason Armond / Los Angeles Times) (Jason Armond/Los Angeles Times)
Toronto, Ontario, Canada, September 12, 2026: Seth Rogen from the film “Babies,” in the Los Angeles Times Studio at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday September 12, 2026. (Jason Armond / Los Angeles Times) (Jason Armond/Los Angeles Times)
Toronto, Ontario, Canada, September 12, 2026: Lily-Rose Depp from the film “Alpha Gang,” in the Los Angeles Times Studio at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday September 12, 2026. (Jason Armond / Los Angeles Times) (Jason Armond/Los Angeles Times)
Toronto, Ontario, Canada, September 12, 2026: Jon Hamm from the film “American Hostage,” in the Los Angeles Times Studio at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday September 12, 2026. (Jason Armond / Los Angeles Times) (Jason Armond/Los Angeles Times)
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Toronto, Ontario, Canada, September 12, 2026: Sarah Paulson from the film “Closing Night,” in the Los Angeles Times Studio at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday September 12, 2026. (Jason Armond / Los Angeles Times) (Jason Armond/Los Angeles Times)
Toronto, Ontario, Canada, September 12, 2026: Liam Neeson from the film “Faith” in the Los Angeles Times Studio at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday September 12, 2026. (Jason Armond / Los Angeles Times) (Jason Armond/Los Angeles Times)
Toronto, Ontario, Canada, September 12, 2026: Anna Kendrick from the film “Babies,” in the Los Angeles Times Studio at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday September 12, 2026. (Jason Armond / Los Angeles Times) (Jason Armond/Los Angeles Times)
Toronto, Ontario, Canada, September 12, 2026: Will Sharpe from the film “In Waves,” in the Los Angeles Times Studio at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday September 12, 2026. (Jason Armond / Los Angeles Times) (Jason Armond/Los Angeles Times)
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Toronto, Ontario, Canada, September 12, 2026: William Jackson Harper from the film “American Hostage,” in the Los Angeles Times Studio at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday September 12, 2026. (Jason Armond / Los Angeles Times) (Jason Armond/Los Angeles Times)
Toronto, Ontario, Canada, September 12, 2026: Taron Egerton from the film “Everybody Wants to F*ck Me,” in the Los Angeles Times Studio at RBC House, during the Toronto International Film Festival, (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on Saturday September 12, 2026. (Jason Armond / Los Angeles Times) (Jason Armond/Los Angeles Times)