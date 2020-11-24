Here’s the list of the 2021 Grammy nominees
Here is the list of nominees for the 63rd Grammy Awards. The ceremony will take place on Jan. 31, 2021, under COVID-19-related restrictions.
This past January, Billie Eilish was the big winner, sweeping the big four categories: song, record, album and best new artist.
ALBUM OF THE YEAR:
RECORD OF THE YEAR:
SONG OF THE YEAR:
NEW ARTIST:
POP SOLO PERFORMANCE:
POP DUO/GROUP PERFORMANCE:
POP VOCAL ALBUM:
TRADITIONAL POP VOCAL ALBUM:
COMEDY ALBUM:
ROCK ALBUM:
ROCK PERFORMANCE:
ROCK SONG:
ALTERNATIVE MUSIC ALBUM:
R&B ALBUM:
R&B PERFORMANCE:
R&B SONG:
RAP ALBUM:
RAP/SUNG PERFORMANCE:
TRADITIONAL R&B PERFORMANCE:
URBAN CONTEMPORARY ALBUM:
RAP PERFORMANCE:
RAP SONG:
DANCE RECORDING:
DANCE/ELECTRONIC ALBUM:
COUNTRY SONG:
COUNTRY SOLO PERFORMANCE:
COUNTRY DUO/GROUP PERFORMANCE:
COUNTRY ALBUM:
GOSPEL PERFORMANCE/SONG:
GOSPEL ALBUM:
CONTEMPORARY CHRISTIAN MUSIC PERFORMANCE/SONG:
CONTEMPORARY CHRISTIAN MUSIC ALBUM:
ROOTS GOSPEL ALBUM:
LATIN POP ALBUM:
LATIN ROCK, URBAN OR ALTERNATIVE ALBUM:
REGIONAL MEXICAN MUSIC ALBUM:
TROPICAL LATIN ALBUM:
AMERICANA ALBUM:
AMERICAN ROOTS PERFORMANCE:
AMERICAN ROOTS SONG:
BLUEGRASS ALBUM:
TRADITIONAL BLUES ALBUM:
CONTEMPORARY BLUES ALBUM:
REGIONAL ROOTS MUSIC ALBUM:
REGGAE ALBUM:
WORLD MUSIC ALBUM:
CONTEMPORARY INSTRUMENTAL ALBUM:
METAL PERFORMANCE:
JAZZ VOCAL ALBUM:
IMPROVISED JAZZ SOLO:
JAZZ INSTRUMENTAL ALBUM:
LARGE JAZZ ENSEMBLE ALBUM:
LATIN JAZZ ALBUM:
NEW AGE ALBUM:
SPOKEN WORD ALBUM:
CHILDREN’S MUSIC ALBUM:
MUSICAL THEATER ALBUM:
SONG WRITTEN FOR VISUAL MEDIA:
COMPILATION SOUNDTRACK FOR A VISUAL MEDIA:
SCORE SOUNDTRACK FOR A VISUAL MEDIA:
MUSIC FILM:
MUSIC VIDEO:
INSTRUMENTAL COMPOSITION:
ARRANGEMENT, INSTRUMENTAL OR A CAPPELLA:
ARRANGEMENT, INSTRUMENTAL AND VOCALS:
RECORDING PACKAGING:
BOXED OR SPECIAL LIMITED EDITION PACKAGE:
ALBUM NOTES:
HISTORICAL ALBUM:
ENGINEERED ALBUM, NON-CLASSICAL:
PRODUCER OF THE YEAR, NON-CLASSICAL:
REMIXED RECORDING:
IMMERSIVE STUDIO ALBUM:
ENGINEERED ALBUM, CLASSICAL:
PRODUCER OF THE YEAR, CLASSICAL:
OPERA RECORDING:
ORCHESTRAL PERFORMANCE:
CHORAL PERFORMANCE:
CHAMBER MUSIC/SMALL ENSEMBLE PERFORMANCE:
CLASSICAL INSTRUMENTAL SOLO:
CLASSICAL SOLO ALBUM VOCAL:
CLASSICAL COMPENDIUM:
CONTEMPORARY CLASSICAL COMPOSITION:
From the Emmys to the Oscars.
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