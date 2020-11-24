Copyright © 2020, Los Angeles Times | Terms of Service | Privacy Policy | CA Notice of Collection | Do Not Sell My Personal Information
Advertisement
Share
Music

Here’s the list of the 2021 Grammy nominees

Taylor Swift
Taylor Swift.
(Beth Garrabrant)
By Jevon PhillipsMultiplatform Editor 
Share

Here is the list of nominees for the 63rd Grammy Awards. The ceremony will take place on Jan. 31, 2021, under COVID-19-related restrictions.

This past January, Billie Eilish was the big winner, sweeping the big four categories: song, record, album and best new artist.

ALBUM OF THE YEAR:

RECORD OF THE YEAR:

SONG OF THE YEAR:

NEW ARTIST:

POP SOLO PERFORMANCE:

POP DUO/GROUP PERFORMANCE:

POP VOCAL ALBUM:

TRADITIONAL POP VOCAL ALBUM:

COMEDY ALBUM:

ROCK ALBUM:

ROCK PERFORMANCE:

ROCK SONG:

ALTERNATIVE MUSIC ALBUM:

R&B ALBUM:

R&B PERFORMANCE:

R&B SONG:

RAP ALBUM:

RAP/SUNG PERFORMANCE:

TRADITIONAL R&B PERFORMANCE:

URBAN CONTEMPORARY ALBUM:

RAP PERFORMANCE:

RAP SONG:

DANCE RECORDING:

DANCE/ELECTRONIC ALBUM:

COUNTRY SONG:

COUNTRY SOLO PERFORMANCE:

COUNTRY DUO/GROUP PERFORMANCE:

COUNTRY ALBUM:

GOSPEL PERFORMANCE/SONG:

GOSPEL ALBUM:

CONTEMPORARY CHRISTIAN MUSIC PERFORMANCE/SONG:

CONTEMPORARY CHRISTIAN MUSIC ALBUM:

ROOTS GOSPEL ALBUM:

LATIN POP ALBUM:

LATIN ROCK, URBAN OR ALTERNATIVE ALBUM:

REGIONAL MEXICAN MUSIC ALBUM:

TROPICAL LATIN ALBUM:

AMERICANA ALBUM:

AMERICAN ROOTS PERFORMANCE:

AMERICAN ROOTS SONG:

BLUEGRASS ALBUM:

TRADITIONAL BLUES ALBUM:

CONTEMPORARY BLUES ALBUM:

REGIONAL ROOTS MUSIC ALBUM:

REGGAE ALBUM:

WORLD MUSIC ALBUM:

CONTEMPORARY INSTRUMENTAL ALBUM:

METAL PERFORMANCE:

JAZZ VOCAL ALBUM:

IMPROVISED JAZZ SOLO:

JAZZ INSTRUMENTAL ALBUM:

LARGE JAZZ ENSEMBLE ALBUM:

LATIN JAZZ ALBUM:

NEW AGE ALBUM:

SPOKEN WORD ALBUM:

CHILDREN’S MUSIC ALBUM:

MUSICAL THEATER ALBUM:

SONG WRITTEN FOR VISUAL MEDIA:

COMPILATION SOUNDTRACK FOR A VISUAL MEDIA:

SCORE SOUNDTRACK FOR A VISUAL MEDIA:

MUSIC FILM:

MUSIC VIDEO:

INSTRUMENTAL COMPOSITION:

ARRANGEMENT, INSTRUMENTAL OR A CAPPELLA:

ARRANGEMENT, INSTRUMENTAL AND VOCALS:

RECORDING PACKAGING:

BOXED OR SPECIAL LIMITED EDITION PACKAGE:

ALBUM NOTES:

HISTORICAL ALBUM:

ENGINEERED ALBUM, NON-CLASSICAL:

PRODUCER OF THE YEAR, NON-CLASSICAL:

REMIXED RECORDING:

IMMERSIVE STUDIO ALBUM:

ENGINEERED ALBUM, CLASSICAL:

PRODUCER OF THE YEAR, CLASSICAL:

OPERA RECORDING:

ORCHESTRAL PERFORMANCE:

CHORAL PERFORMANCE:

CHAMBER MUSIC/SMALL ENSEMBLE PERFORMANCE:

CLASSICAL INSTRUMENTAL SOLO:

CLASSICAL SOLO ALBUM VOCAL:

CLASSICAL COMPENDIUM:

CONTEMPORARY CLASSICAL COMPOSITION:

Music
Jevon Phillips

Jevon Phillips is a multiplatform editor and writer for the Los Angeles Times.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement