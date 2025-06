Según informes, aumentan los avistamientos de ICE en el centro de California. ‘Los trabajadores agrícolas están aterrorizados’.

Los jornaleros trabajan en un campo de fresas en Oxnard el miércoles. Las autoridades de inmigración visitaron varias granjas el martes. (Michael Owen Baker / Para The Times)

Según se informa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha estado activo en la Costa Central y el Valle de San Joaquín, particularmente en áreas agrícolas con campos de cultivo y plantas de empaque, como los condados de Tulare, Fresno y Ventura.

En el condado de Fresno, los trabajadores reportaron haber visto agentes federales y camiones de la Patrulla Fronteriza en campos cerca de Kingsburg, según la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW). También ha habido informes no confirmados de la presencia de ICE en un centro de trabajo en un parque de Reedley.

Mientras tanto, en el condado de Tulare, informes indican que se avistaron agentes de inmigración cerca de un campo donde los trabajadores agrícolas recolectaban arándanos, lo que provocó que algunos abandonaran la zona, informó Los Angeles Times. En Oxnard, condado de Ventura, se informó que se avistaron agentes federales de inmigración cerca de los campos e ingresando a una planta empacadora en Boskovich Farms.

ARCHIVO - Trabajadores agrícolas recogen productos el jueves 12 de junio de 2025 en Moorpark, California. ( (Foto AP/Damian Dovarganes))

Dos organizaciones que han estado recibiendo informes de la presencia de ICE en estas áreas son el sindicato United Farm Workers y Faith in the Valley, cuyo equipo de respuesta rápida Valley Watch presta servicios en los condados de Fresno, San Joaquín, Merced, Stanislaus y Kern.

Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers, dice que la organización ha recibido muchas llamadas, así como fotos y videos de la actividad de ICE y de vehículos sin identificación con personas uniformadas en su interior.

“Los trabajadores agrícolas están aterrorizados. Los últimos días han sido muy duros y difíciles para ellos”, dijo. “El ICE ha estado recogiendo gente en vehículos”.

Los defensores de los inmigrantes dicen que los agentes de la Patrulla Fronteriza atacaron a trabajadores agrícolas y jornaleros durante una redada en el condado de Kern, sin importar si habían cometido delitos penales. (Brian van der Brug/Los Ángeles Times)



Romero dijo que se han recibido llamadas del condado de Kern, Ventura, Tulare, Salinas, Oxnard y otras zonas agrícolas de California.

Pero ha sido difícil confirmar la actividad de ICE.

“Es en un momento de pánico que la gente llama. Están aterrorizados y no piensan con claridad, así que no pueden decir exactamente dónde están”, dijo Romero. “También hemos estado recibiendo llamadas del área de Fresno. Pero para cuando intentamos averiguar dónde están y enviamos a alguien, pasa el tiempo y ya se han ido”.

El sindicato dice que ha podido confirmar parte de la actividad de ICE a través de sus miembros, particularmente en los condados de Kern, Ventura y Tulare.

“En muchos casos, aún desconocemos el paradero de las personas detenidas”, dijo Romero. “No es un proceso transparente. No es justo. Están deteniendo a personas que trabajan. Son indocumentados, pero no delincuentes. Contribuyen a la economía y a nuestras comunidades. Muchos tienen hijos nacidos en nuestro país. Esto está mal”.

Romero afirmó que el sindicato ha estado celebrando reuniones con los trabajadores sobre sus derechos. Sin embargo, cree que la verdadera solución sería que el Congreso aprobara la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, una propuesta bipartidista que busca abordar la escasez de mano de obra en la industria agrícola del país mediante la legalización de los trabajadores agrícolas indocumentados y reformas al programa de visas para trabajadores temporales H-2A.

Mientras tanto, el equipo de Respuesta Rápida Valley Watch de Faith in the Valley, que comenzó en 2017, también ha recibido cientos de llamadas esta semana. Cuentan con una línea directa, 559-206-0151, a la que pueden llamar las personas que hayan visto actividad de ICE en sus comunidades.

“Contamos con equipos de voluntarios que pueden responder rápidamente a los avistamientos de ICE para verificar que se trate de ICE y no de otro vehículo del condado. Es importante para nosotros verificarlo porque recibimos muchos reportes falsos”, dijo Josth Stenner, organizador comunitario de Faith in the Valley. “Si se trata de ICE, enviamos alertas para informar a la comunidad”.

Stenner dijo que los voluntarios reciben una capacitación de dos horas sobre cómo identificar a los agentes de ICE.

Stenner le dijo a The Bee que han estado recibiendo llamadas esta semana sobre avistamientos de ICE en Atwater y Fresno, Stockton y el condado de Kern. ICE también tiene varias oficinas en el Valle Central, incluidas Stockton, Fresno y Kern.

“Gracias a estas oficinas, no es raro ver un vehículo de ICE. También compartimos esto con la gente”, dijo Stenner.

La organización también comparte posibles avistamientos de ICE en su página de Instagram, @faithinvalley.

“Quiero que la gente sienta que tiene seguridad en sus comunidades y que no tenga que estar constantemente mirando por encima del hombro cuando solo intenta sobrevivir”, dijo Stenner.

Un portavoz de ICE le dijo a The Bee que ICE “no confirma ni discute la existencia o el estado de las operaciones”.

Los senadores estadounidenses de California, Adam Schiff y Alex Padilla, ambos demócratas, dijeron que están alarmados por las últimas acciones de la administración Trump.

“Si bien la administración Trump afirma repetidamente que se centra en los criminales violentos y las pandillas, sus acciones draconianas cuentan una historia diferente. Atacar a los trabajadores agrícolas y a sus familias, quienes han realizado el trabajo agotador en el campo durante décadas, es injustificado e inadmisible”, declararon el miércoles en un comunicado.

