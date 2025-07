ICE la arrestó vendiendo tamales en Lowes. Luego sufrió un infarto. «Les dije: No puedo respirar».

La mujer de 54 años yacía tendida en la acera, con la blusa medio levantada, inconsciente. Cerca de allí, agentes federales de inmigración montaban guardia mientras la gente les gritaba.

Arturo Hermosillo, ciudadano estadounidense, estaba en su camioneta de trabajo grabando todo cuando un agente le ordenó retroceder para dejarle espacio a una ambulancia que iba en camino a buscar a la mujer.

Mientras daba marcha atrás, dijo, otro agente empezó a golpear su ventanilla y el espejo retrovisor, empujándolo hacia adentro. No podía ver hacia atrás y sintió un golpe.

Hermosillo abrió la puerta para decirles a los agentes que no podía moverse. Pero poco después, lo sacaron a rastras de su camioneta.

La redada migratoria del 19 de junio, justo afuera de una tienda Lowe’s Home Improvement, es una de muchas que han tenido lugar en el sur de California y encapsula los métodos caóticos empleados para detener a personas durante el último mes. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

“Les dije que no hice nada ilegal”, afirmó.

Hermosillo fue arrestado y enviado al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles.

La mujer, quien luego declaró haberse desmayado mientras un agente la abrazaba con fuerza hasta el punto de que le costaba respirar, fue sometida a una cirugía de corazón en el Centro Médico Providence Holy Cross. Un médico le informó que había sufrido un infarto.

Un juez federal dictaminó el viernes que existían pruebas suficientes de que los agentes utilizaban perfiles raciales para perseguir a las personas y ordenó el cese de las redadas indiscriminadas, argumentando que violaban la Cuarta Enmienda.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en una respuesta por correo electrónico a The Times que una persona “embestió su vehículo contra un vehículo policial” durante la operación del 19 de junio.

“Los agentes de CBP también fueron agredidos durante la operación y acosados verbalmente... a pesar de esto, CBP arrestó a 30 inmigrantes ilegales en Hollywood y 9 inmigrantes ilegales en San Fernando y Pacoima”, escribió.

El Times pidió aclaración sobre qué operación implicó el embestir el vehículo federal, pero ni McLaughlin ni la agencia respondieron a la pregunta de seguimiento.

Videos de testigos presenciales, así como entrevistas con Hermosillo y la mujer de 54 años, cuentan una historia diferente y subrayan la indignación y las críticas del público a las redadas de inmigración.

Virgen María, por favor ayúdame, no me abandones.

Matilde, quien se negó a dar su apellido debido a su estatus migratorio, dijo que estaba vendiendo tamales en la entrada del estacionamiento compartido por Lowe’s y otros negocios cuando la mujer de 54 años se enteró de que agentes federales de inmigración estaban en el área.

Matilde se puso nerviosa y empezó a desmontar su puesto. Estaba a punto de guardar el paraguas cuando se acercó un coche blanco con cristales tintados.

“Vi salir a dos agentes”, dijo en una entrevista telefónica. “No corrí”.

Dijo que el agente que corrió hacia ella nunca se identificó, ni presentó una orden judicial ni le solicitó documentación de su estatus migratorio. En cambio, la agarró por detrás.

“Sentía su chaleco contra la oreja”, dijo Matilde, que mide aproximadamente 1,5 metros. “Le dije que no podía respirar”.

Matilde dijo que estaba vendiendo tamales en la entrada del estacionamiento compartido por Lowe’s y otros negocios cuando la mujer de 54 años se enteró de que agentes federales de inmigración estaban en el área. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Un segundo agente apareció y la sujetó de las manos para esposarla. Dijo que, al intentarlo, uno de los agentes le levantó la blusa sin querer, dejando al descubierto su sostén. Alargó la mano para bajarla, pero los agentes usaron más fuerza, como si se resistiera.

Lo que pasó después es algo que Matilde no puede recordar con exactitud.

“No sé si me desmayé o me tiraron al suelo”, dijo.

Pero ella se despertó en el suelo y comenzó a suplicar a los agentes.

“Les dije: ‘No puedo respirar, no puedo respirar y me duele el pecho’”, dijo. “Pero no me escucharon. Me ignoraron”.

Dijo que miró hacia el árbol donde tenía una imagen enmarcada de la Virgen María y comenzó a rezar: «Virgen María, por favor, ayúdame, no me abandones. No quiero morir».

Dijo que un tercer agente se acercó y le dijo que era paramédico, preguntándole si tenía alguna condición médica. Ella le dijo que sufría de hipertensión y diabetes, y que le dolía el pecho.

Le tomó el pulso antes de que los agentes llamaran al 911. Ella dijo que los agentes la dejaron en el suelo.

Videos grabados por personas en el lugar de los hechos y compartidos en redes sociales muestran a Matilde en el suelo, inconsciente y rodeada de agentes. En otro video, los bomberos la atienden mientras una pequeña multitud avergüenza a los agentes por lastimarla, especialmente a aquellos que parecen ser latinos.

“Ustedes tienen sangre latina”, gritó una mujer a los agentes en español.

“¿Se siente bien hacer esto?” gritó otra mujer.

‘No me van a quebrar’

Mientras los paramédicos llegaban para trasladar a Matilde al hospital, tres agentes federales intentaban sacar a Hermosillo de su camioneta.

Un video muestra a un agente jalando la pierna de Hermosillo para sacarlo a rastras. Un segundo agente intenta hacer lo mismo antes de intentar arrebatarle el brazo, pero pierde el control y cae al suelo. Un tercer agente con un chaleco con la leyenda “médico” se une poco después.

—¡Déjalo ir, amigo! —grita una mujer de fondo.

“Dios mío, ¿por qué actúan como animales?”, dice la mujer que graba el video.

“¿Qué ha hecho?” grita un hombre a los agentes que intentan contener a la gente.

El video muestra a los tres agentes forcejeando para sacar a Hermosillo. Una vez fuera de la camioneta, queda descalzo y lo empujan al suelo caliente para esposarlo.

“¿Cómo te llamas?” le grita la mujer que graba a Hermosillo, quien responde con su nombre.

“Dinos de dónde eres para que podamos sacarte de la cárcel. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu dirección? Queremos llamar a tu familia”, grita la gente.

En otro video se ve a Hermosillo siendo colocado en la parte trasera de una camioneta blanca, gritando: “Defiéndete, defiéndete”.

“¡Vamos a luchar por ti!” le grita una mujer.

Una vez bajo custodia, dijo que los agentes lo acusaron de obstrucción y lo llevaron al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles. Allí, dijo, los agentes se burlaron de él.

“Decían cosas como que nunca iba a salir y que sería mejor que contratara un abogado”, dijo.

Cuando un agente le dijo que no entendía por qué el público estaba haciendo tanto alboroto sobre las redadas de inmigración, se enojó.

“Es porque ustedes son nazis”, dijo Hermosillo que le dijo al agente.

Dijo que insistían en que estaría en prisión durante casi una década. Hermosillo les dijo a los agentes que no tenía ningún problema con eso.

“Pensé: ‘No me van a quebrar’”, dijo. “Voy a seguir formándome aquí; voy a seguir organizándome aquí”.

Dijo que después de un tiempo, agentes de Seguridad Nacional aparecieron para hablar con él.

Me dijeron: ‘Nunca te arrestaron. Solo estás detenido, pero no puedes salir del condado de Los Ángeles durante seis meses o un año’. Me dijeron que iban a proceder con el delito, pero que me dejarían en libertad.

Dijo que firmó los documentos de liberación.

“Me dejaron en la calle sin zapatos ni teléfono”, dijo. “No llevaba nada porque estaba en el vehículo”.

Hermosillo dijo que grabó el incidente pero se negó a proporcionarlo a The Times como parte de su defensa contra el gobierno federal.

“Sabes la diferencia entre ellos y nosotros”, dijo. “Es que nuestra lucha nace del amor, y ellos solo tienen odio”.

“Mi lucha es por amor a mi pueblo”.

‘Los médicos dijeron que tuve suerte’

Una vez que colocaron a Matilde en una camilla y la trasladaron a una ambulancia, la llevaron tres millas hasta el Centro Médico Providence Holy Cross.

Allí, dijo, los médicos trataron sus arterias parcialmente bloqueadas en el corazón y le dijeron que había sufrido un ataque cardíaco menor.

“El médico dijo que tuve suerte de que no estuvieran demasiado obstruidos o de lo contrario habrían tenido que hacerme una cirugía a corazón abierto”, dijo.

Permaneció cinco días en el hospital y le recetaron medicamentos para el corazón y para la ansiedad, que desarrolló después del incidente del 19 de junio.

“Por la noche no puedo dormir porque tengo pesadillas”, dijo.

La ansiedad la invade. A veces, dijo, puede sentir la respiración del agente cuando la abraza con fuerza. Dijo que tiene moretones en las piernas, los brazos y el vientre y que no ha podido hacer gran cosa, ni siquiera cocinar.

No es la América que Matilde imaginó cuando llegó a los EE.UU. hace 29 años.

Ella y su esposo vinieron en busca de trabajo y un ingreso estable. Querían enviar dinero a casa para que los padres de su esposo, quienes iban y venían de casa en casa, pudieran tener su propia vivienda. También querían formar una familia, pero en un país con mejores oportunidades. Comentó que su hija de 28 años es auxiliar de enfermería y que su hijo de 15 años quiere ir a la universidad para convertirse en ingeniero estructural.

“Ambos sufrimos por nuestro sacrificio”, dijo. “Pero queríamos un futuro mejor para nuestros hijos.

“Simplemente queríamos que las cosas fueran mejores”.