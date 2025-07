Trabajadores del campo anuncian tres días de ‘Huelga por la Dignidad’ tras redadas migratorias

Tras la muerte de un trabajador agrícola durante una redada migratoria en dos cultivos de marihuana en Camarillo y Carpintería, grupos de trabajadores del campo, junto con activistas, anunciaron una huelga de tres días llamada “Huelga por la Dignidad”. El anuncio se realizó este lunes al mediodía en el kiosko de la histórica Placita Olvera, en el centro de Los Ángeles.

La activista e influencer Flor Martínez encabezó la conferencia de prensa, acompañada por líderes agrícolas de distintas regiones del estado. La huelga está programada del miércoles 16 al viernes 18 de julio y fue convocada principalmente a través de redes sociales y contactos comunitarios.

El movimiento tomó más fuerza tras la muerte de Jaime Alanís García, un trabajador de 57 años, quien falleció el pasado jueves durante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Glass House Farms, en Camarillo. Según autoridades migratorias, más de 200 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en ese operativo, que fue ampliamente difundido en redes sociales debido a los enfrentamientos entre familiares, manifestantes y las autoridades.

Durante la conferencia de prensa del lunes, los trabajadores exigieron el fin de las redadas y deportaciones masivas, especialmente en zonas agrícolas, así como una vía hacia la legalización y la ciudadanía para quienes sustentan con su trabajo la industria alimentaria del país.

Entre los oradores estuvo Gabriel Valladolid, trabajador del campo del Valle de San Joaquín, quien exhibió sus declaraciones de impuestos para demostrar su contribución económica.

“Yo desde que llegué aquí nunca he sabido lo que es el desempleo. No tenemos días festivos. He trabajado en Día de Acción de Gracias. Sé el valor que tenemos los trabajadores del campo”, expresó Valladolid, con mucha emoción en sus palabras, para luego lanzar sus documentos al suelo como símbolo de protesta y evidencia de su labor durante años, incluso en los peores momentos de la pandemia.

Valladolid advirtió que lo ocurrido en Camarillo podría repetirse en cualquier campo del estado.

La organizadora Flor Martínez, en el podio, se une a trabajadores agrícolas, líderes inmigrantes, aliados laborales y organizadores para anunciar una “Huelga Nacional de Trabajadores Agrícolas por la Dignidad” durante una conferencia de prensa en La Placita Olvera en Los Ángeles, el lunes 14 de julio de 2025. (Damian Dovarganes / Associated Press)

“Hoy fue allá, mañana puede ser aquí”, dijo Valladolid.

También tomaron la palabra trabajadores de los condados de Fresno y Kern, zonas clave en la producción agrícola de California.

“No somos máquinas. No somos criminales. Somos la columna vertebral del sistema de alimentación”, afirmó Martínez. “No somos desechables”.

La activista y trabajadora agrícola Xochitl Núñez, en el podio, se une a trabajadores agrícolas, líderes inmigrantes, aliados laborales y organizadores para anunciar una “Huelga Nacional de Trabajadores Agrícolas por la Dignidad” durante una conferencia de prensa en La Placita Olvera en Los Ángeles, el lunes 14 de julio de 2025. (Damian Dovarganes / Associated Press)

Martínez explicó que muchos trabajadores ya tenían miedo de presentarse a sus labores por temor a más redadas, por lo que no fue difícil organizar la huelga. Además, es temporada alta de cosecha, lo que hace más probable que los jornaleros puedan encontrar empleo en otros campos si pierden el actual.

Otro testimonio conmovedor fue el de Asunción Ponce Espinoza, de 68 años, quien ha trabajado durante décadas en los campos de San Martín, cosechando ajo, cebolla y sandía.

“Es justo que tengamos una ciudadanía. He visto muchas injusticias en el campo. Nosotros no somos criminales, no le hacemos mal a nadie”, afirmó Ponce Espinoza. También relató cómo, durante dos semanas de enfermedad por COVID-19, no recibió ningún tipo de asistencia.

“En algún momento nos llamaron esenciales. Ahora nos tratan como criminales, nos encierran como animales y no nos respetan” — Xochitl Nuñez, trabajadora del campo

También estuvieron presentes Lourdes Cárdenas, con 22 años de experiencia agrícola, y Xochitl Nuñez, quien ofreció un emotivo discurso sobre la necesidad de unidad en la comunidad.

“En algún momento nos llamaron esenciales. Ahora nos tratan como criminales, nos encierran como animales y no nos respetan”, denunció Nuñez. “Nos levantamos todos los días a las 4 a.m.. Esta huelga es un grito de dignidad”.

De acuerdo a los organizadores de la huelga, la convocatoria se difunde mediante medios tradicionales, así como por WhatsApp, TikTok y cadenas de comunicación entre trabajadores, mayordomos y supervisores.

Aunque muchos de los trabajadores presentes pertenecen a sindicatos, hasta ahora no se ha recibido apoyo oficial por parte de organizaciones como United Farm Workers (UFW).

“Hay muchas organizaciones, pero no siempre están unidas. Si ven este llamado, pueden sumarse, porque es un llamado que viene directamente de la gente”, concluyó Martínez.