Un terremoto de magnitud 4.3 cerca de Rialto sacude el sur de California

Un terremoto de magnitud 4.3 sacudió Muscoy, en el condado de San Bernardino, el jueves por la mañana, provocando temblores en los condados de Inland Empire, Los Ángeles y Orange, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

El terremoto se produjo a las 9:32 a. m., a una profundidad de aproximadamente 3.3 millas, y fue seguido por un temblor de magnitud 3.1 unos cuatro minutos más tarde en Rialto, según el USGS.

No se han registrado daños inmediatos.

“No hay daños que destacar, pero aún es muy pronto”, afirmó Chris Jensen, jefe interino del departamento de bomberos. No ha habido llamadas médicas relacionadas con el terremoto, pero Jensen afirmó que la agencia seguirá vigilando la situación.

Los datos muestran que el terremoto se sintió en una amplia franja del sur de California, desde Los Ángeles hasta San Diego y tan al este como el condado de Ventura. Los residentes que sintieron el terremoto más cerca del epicentro y enviaron información al sitio web Did You Feel It? del USGS informaron que experimentaron una sacudida equivalente a la intensidad 4 en la Escala de Intensidad Mercalli Modificada, que es una sacudida leve demasiado débil para causar daños.

Las zonas más alejadas del epicentro, desde Simi Valley hasta San Diego, informaron de una intensidad de 2 a 3, es decir, un temblor débil que no causaría daños.

En los últimos 10 días se han producido tres terremotos de magnitud 3.0 o superior con epicentro en las cercanías. Según una muestra de datos de los últimos tres años, en California y Nevada se producen una media de 25 terremotos al año con magnitudes entre 4.0 y 5.0.

El temblor se produce pocos días después de que un potente terremoto sacudiera la escasamente poblada costa este de Rusia, provocando olas que golpearon edificios en Siberia y el noreste de Japón. Con una magnitud de 8.8, el terremoto se sitúa como el sexto más potente jamás registrado.

Quakebot ha contribuido a este informe.