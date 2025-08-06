Agentes federales utilizan un camión de alquiler de Penske como ‘caballo de Troya’ para allanar un Home Depot de Los Ángeles

La gente se reúne afuera después de que agentes de la Patrulla Fronteriza allanaron el Home Depot en la cuadra 1600 de Wilshire Boulevard el miércoles.

Un hombre que conducía un camión Penske se acercó a los jornaleros en Home Depot y les dijo que estaba buscando trabajadores, recordó un jornalero.

Los trabajadores se congregaron justo cuando más de media docena de agentes de la Patrulla Fronteriza salieron por la parte trasera. Muchos se dispersaron, pero 16 fueron arrestados en el operativo.

Después de semanas de relativa calma, la redada de inmigración en un Home Depot en Westlake la madrugada del miércoles reavivó los temores de redadas generalizadas en Los Ángeles, mientras que el jefe del sector de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, advirtió: “No nos vamos”.

Anuncio

Bovino, quien ha dirigido las operaciones desde que comenzaron en junio, se refirió a la redada como “Operación Caballo de Troya”.

Los defensores de los inmigrantes y los líderes de la ciudad esperaban que tales redadas se detuvieran con la orden de un juez federal, confirmada por un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE. UU. , de que los funcionarios de inmigración no pueden discriminar racialmente a las personas ni usar patrullas móviles para atacar a los inmigrantes.

VIDEO | 00:49 As many as 16 immigrants were reported rounded up and arrested in what U.S. Border Patrol Sector Chief Greg Bovino called “Operation Trojan Horse.” Share via Close extra sharing options Facebook X Email Copy Link URL Copied!

Federal agents use Penske rental truck as ‘Trojan Horse’ to raid Los Angeles Home Depot.

“Todos estamos intentando averiguar... qué sucedió exactamente”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. “Pero por el video y las imágenes, parece ser exactamente lo mismo que vimos antes”.

En su orden de restricción temporal, la jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong dictaminó que utilizar la raza, el idioma, el trabajo o la ubicación de una persona como causa probable para detenerla violaba la Cuarta Enmienda.

“Para quienes pensaban que la aplicación de la ley migratoria se había detenido en el sur de California, piénsenlo de nuevo”, publicó el fiscal federal interino Bill Essayli en X poco después de la redada. “La aplicación de la ley federal no es negociable y no hay santuarios que escapen al control del gobierno federal”.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional emitieron un breve comunicado en el que afirmaron que el operativo condujo al arresto de 16 inmigrantes indocumentados de Guatemala, México, Honduras y Nicaragua, y no respondieron preguntas. Le dijeron a un reportero de Fox News que la MS-13 tiene el control absoluto de esta zona. Sin embargo, al parecer, los agentes solo arrestaron a jornaleros y vendedores ambulantes , quienes a menudo son extorsionados por las pandillas.

Cuando un reportero le dijo a Bass en una conferencia de prensa que la Patrulla Fronteriza había dicho que tenía como objetivo a pandilleros, ella respondió con sarcasmo: «Sí, y eso se nota cuando alguien está sentado en un Home Depot».

Bass declaró posteriormente que desea que la fiscalía municipal, Hydee Feldstein Soto, determine si las tácticas empleadas por los agentes federales durante el operativo de Home Depot violaron la orden de restricción.

“Para mí, ser jornalero de Home Depot no es causa probable”, dijo. “Así que la pregunta que me hago es: ¿qué estaban observando en Home Depot? Estaban observando a gente buscando trabajo por un día”.

Agentes federales escoltan a un hombre a un autobús después de que fue detenido tras presentarse en un tribunal migratorio, el martes 22 de julio de 2025, en San Antonio. (Eric Gay/AP)

La Patrulla Fronteriza cambió un aspecto de su enfoque. En lugar de llegar en camionetas Ford y Chevy sin identificación, los agentes se presentaron en camionetas que podían confundirse fácilmente con las de trabajadores, y en la camioneta Penske, a menudo utilizada por personas que se mudan y necesitan ayuda adicional. Al menos una camioneta tenía un sombrero de paja y un chaleco naranja de construcción sobre el tablero.

Un jornalero, que se identificó como César, dijo que alrededor de las 6:45 a. m., el camión de Penske se acercó a los trabajadores que se habían reunido en el estacionamiento. El conductor les dijo en español que buscaba trabajadores.

Varios hombres se reunieron alrededor de la camioneta y entonces alguien, no se supo quién, rodó por la parte trasera, relató César. Agentes enmascarados, uno de ellos con sombrero de vaquero, saltaron y comenzaron a perseguir a la gente. La gente se dispersó.

“Es la peor sensación que jamás he tenido”, dijo César, quien lleva varios años yendo a la tienda de mejoras para el hogar a buscar trabajo.

Un video en redes sociales capturó el momento en que se abrió la parte trasera del camión de alquiler. Cuando se le preguntó a Penske Truck Rental al respecto, la empresa dijo que lo estaba investigando.

“La empresa no fue informada de que sus camiones se utilizarían en la operación de hoy y no la autorizó”, declaró el portavoz de Penske, Randolph P. Ryerson. “Penske se pondrá en contacto con el DHS y reforzará su política para evitar el uso indebido de sus vehículos en el futuro”.

Agregó: “Penske prohíbe estrictamente el transporte de personas en el área de carga de sus vehículos bajo cualquier circunstancia”.

Anna Cho, miembro del grupo de defensa LA Tenants Union, instaló un puesto en Home Depot para que los inquilinos del denso barrio latino de bajos ingresos recibieran información sobre sus derechos legales. Últimamente, comentó, el grupo se ha convertido en un registro de facto de las actividades de cumplimiento de la ley.

“Fue un caos total”, dijo. “Había muchos gritos. Había gente corriendo, y cuando salí, los agentes de inmigración estaban agarrando a la gente. Fue muy indiscriminado. Algunos se resistían”.

En un video mostrado a The Times, dos camionetas Sprinter blancas y la camioneta Penske amarilla llegan al estacionamiento. Se puede ver una de las camionetas bloqueando la entrada de Home Depot en Union Avenue, aparentemente para impedir que los vehículos salgan del estacionamiento. La otra camioneta se estaciona cerca de una acera donde los vendedores ambulantes ofrecen comida.

En otro video, se ve a hombres enmascarados con uniformes de la Patrulla Fronteriza alejando a una mujer con delantal de la mesa plegable donde vendía comida y bebidas. La esposaron y la subieron a la camioneta.

Se puede escuchar a un miembro del sindicato de inquilinos preguntar: “¿Tiene una orden judicial?” Ninguno de los agentes respondió.

“Fue rapidísimo. Ocurrió en cuestión de 10 minutos”, dijo Xochilt Soza, una empleada de mudanzas que recoge trabajo en Home Depot. Vio varias camionetas blancas entrar al estacionamiento, junto con el camión de Penske, y de los vehículos salieron entre 20 y 30 agentes. Los agentes arrestaron a Ángel, un hombre al que conocía desde hacía años y que también buscaba trabajo.

“Es muy triste”, dijo ella moviendo la cabeza con incredulidad.

“No me siento bien”, dijo otro trabajador, que no quiso dar su nombre. Dijo que estaba devastado por las redadas, pero que no iba a irse del estacionamiento porque todavía necesitaba el trabajo.

Un trabajador que escapó seguía conmocionado por la experiencia una hora después. Se identificó como Raúl y dijo haber visto al menos a ocho personas arrestadas.

“Ese es uno de sus coches”, dijo señalando un sedán Toyota plateado.

Home Depot fue uno de los escenarios de las primeras redadas en junio, que dieron inicio a más de un mes de operaciones en el sur de California. Abogados de derechos civiles afirman que agentes federales arrestaron indiscriminadamente a inmigrantes. Las redadas devastaron negocios, sembraron el miedo y destrozaron familias.

El 11 de julio, el juez Frimpong bloqueó temporalmente a los agentes federales para que no utilizaran perfiles raciales para llevar a cabo arrestos indiscriminados después de que la ACLU, Public Counsel, otros grupos y abogados privados presentaron una demanda por estas prácticas, afirmando que la región había estado “bajo asedio”.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la orden les impedía llevar a cabo la aplicación de las leyes federales de inmigración, pero el Noveno Circuito confirmó la orden.

El concejal Eunisses Hernández, quien representa el área, calificó la operación del miércoles como “otro ataque más a nuestro sistema judicial por parte de la Administración Trump” y dijo que era una “clara violación de la orden de restricción temporal”.

“Usar un camión de alquiler para arrestar a personas como si fueran carga es un reflejo repugnante del total desprecio de esta administración por la vida humana y el estado de derecho”, declaró Hernández en un comunicado. “Es evidente que los angelinos —mis electores— están siendo discriminados racialmente y perseguidos con fines políticos”.

El abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar, dijo que la organización está revisando informes de redadas recientes.

“La evidencia disponible hasta el momento genera serias preocupaciones de que el gobierno federal podría estar violando la orden de restricción temporal emitida por el juez federal en julio”, declaró. “Alentamos a los miembros de la comunidad a que se comuniquen si tienen información específica sobre estos incidentes. Continuaremos evaluando la evidencia y alertaremos al tribunal en el momento oportuno sobre cualquier otra acción ilegal”.

Esta semana, un juez federal aprobó un acuerdo judicial que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) identificarse como agentes del orden estatales o locales y realizar maniobras que falseen su identidad o propósito gubernamental, según la ACLU. Este acuerdo se aplica específicamente al ICE.

Durante las últimas semanas, desde que entró en vigor la orden de alejamiento, Bovino ha compartido fotos de arrestos de inmigrantes indocumentados, indicando que algunos tenían órdenes de arresto vigentes. En otros casos, mencionó un largo historial criminal, lo que indica que los arrestos fueron más selectivos que antes.

Pero los organizadores afirman que en los últimos días se han llevado a cabo operaciones similares a la del miércoles, lo que ha suscitado preocupación por posibles violaciones de la orden de alejamiento. En redes sociales, se compartió un video del sábado en el que se ve a agentes de la Patrulla Fronteriza aparentemente allanando un lavadero de autos de Lakewood y deteniendo al menos a dos personas.

Otra operación se desarrolló el lunes en un Home Depot de Hollywood que fue escenario de una redada masiva en junio.

Maegan Ortiz, directora ejecutiva del grupo sin fines de lucro Instituto de Educación Popular del Sur de California, conocido como IDEPSCA , dijo que comenzó a recibir noticias sobre una operación de inmigración en el Home Depot en Hollywood alrededor de las 6:50 am. Dijo que al menos dos personas fueron arrestadas.

Ortiz dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza “parecen estar haciendo las mismas rondas nuevamente”.

“Están atacando los mismos lugares que en la primera ronda, por así decirlo, y están probando nuevas tácticas”, dijo. Añadió que se hacen pasar por empleadores y atraen a la gente “como si fueran vendedores ambulantes”.

“¿Qué implica esto para la orden de restricción temporal (TRO)? Hay mucha ansiedad tanto entre los trabajadores como entre el personal de la organización”, dijo.