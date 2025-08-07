“No más jaulas”: Exigen transparencia en apertura de centro de detención en Kern

Comunidad de Kern muestra descontento ante apertura de centro para inmigrantes de CoreCivic.

En una jornada marcada por fuerza y urgencia, la Red de Respuesta Rápida del Condado de Kern y organizaciones aliadas apuntan a las inmediaciones de la antigua cárcel estatal y reclaman a las autoridades locales, estatales y federales que garanticen la protección de la salud pública, la seguridad, las normas urbanísticas y ambientales frente al intento de abrir un centro de detención de ICE.

Los activistas sostienen que incluso con un contrato con el gobierno federal, el ente municipal local de California City, a 100 millas al norte de Los Ángeles, debe seguir ejerciendo su código y amparar a la comunidad de abrirse el centro.

Líderes en favor de los inmigrantes sostienen que CoreCivic, la empresa que se haría cargo del nuevo centro de detención para inmigrantes, arrastra un historial comprobado de abusos, negligencia e intereses mercantiles por encima del bienestar ciudadano.

Marcela Hernández (Directora de Fortalecimiento de Capacidades en Detention Watch Network) es energética sobre la apertura.

“La detención migratoria alimenta más represión, desgarra familias y desestabiliza comunidades. En lugar de inyectar miles de millones en operaciones de ICE que siembran miedo, queremos educación, vivienda digna, salud y una infraestructura resiliente al clima. ¡Inviertan en comunidades, no en jaulas!”, dijo Hernández en una reciente rueda de prensa.

La activista sostuvo que comunidades en todo el país “no quieren depender de una economía proveniente de cárceles, que hacen dinero a costa de la gente”.

La cárcel, que fue cerrada en marzo de 2024, se perfila como el futuro centro de detención más grande de California, con capacidad para 2,500–2,560 personas, bajo un contrato de seis meses valorado en 10 millones de dólares con ICE.

Sin embargo, el condado de Kern ya cuenta con dos centros de detención, el Golden State Annex y Mesa Verda.

“Como residente de California City, creo que esto (la apertura) es un mal uso del dinero de los contribuyentes y que los fondos deberían destinarse a nuestras escuelas y programas juveniles”, dijo Sarah Rodríguez, una manifestante.

No obstante, la promesa de 550 empleos y 2 millones anuales en impuestos sedujo a algunos —como la alcaldía local—, pero también despertó alarma: el alcalde Marquette Hawkins ha manifestado que el municipio carece de jurisdicción para frenar el proyecto si legalmente todo está en regla, aunque promete “ejercer vigilancia y justicia para la amplia población latina” de la región.

La icónica Dolores Huerta se unió al clamor, subrayando que lo urgente es “destinar recursos a infraestructura, salud y educación, no a encierros masivos que deshumanizan”, dijo.

El movimiento comunitario responde con rechazo fuerte: en las últimas semanas se han realizado protestas bajo el sol inclemente, reuniones en el ayuntamiento y comisiones de planificación, así como oradores provenientes de todos los rincones del condado de Kern, cuestionando la opacidad y el historial de la empresa.

Las organizaciones asociadas reiteran que no permitirán que comunidades rurales como California City se conviertan en laboratorio del lucro penal tan solo por ser rurales, exigiendo al gobierno local que priorice a sus habitantes y defienda el interés público frente a contratos sellados a puerta cerrada.

Rosa López, asesora política senior y organizadora con ACLU SoCal en Kern., sostuvo que estas instalaciones han sido “vinculadas a muertes de internos, negligencia médica, falta crónica de personal, condiciones laborales inseguras y trabajo forzado, todo en nombre de las ganancias”.

CoreCivic actualmente opera unos 82 centros en toda la nación a pesar de su extenso historial y múltiples demandas. Se estima que un poco más de 13 personas han muerto este año en los centros de detención.

