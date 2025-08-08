Home Depot de Los Ángeles fue allanado dos veces en un día. Los críticos afirman que los agentes de inmigración están desobedeciendo una orden judicial.

Esta imagen tomada de un video muestra a agentes federales saltando de un camión de caja Penske durante una redada de inmigración en un Home Depot en Los Ángeles el miércoles.

Agentes federales detuvieron a jornaleros afuera de un Home Depot en Van Nuys durante dos redadas el viernes por la mañana, lo que generó dudas sobre si sus acciones podrían violar una orden judicial que prohíbe a los agentes utilizar perfiles raciales para llevar a cabo arrestos indiscriminados de inmigrantes.

Los operativos ocurrieron alrededor de las 7:35 am y luego nuevamente a las 11:50 am afuera del Home Depot en Roscoe Boulevard, según Maegan Ortiz, directora ejecutiva del Instituto de Educación Popular del Sur de California, que administra un centro de recursos para jornaleros directamente al lado de la tienda.

El Departamento de Seguridad Nacional, que incluye Aduanas y Protección Fronteriza e Inmigración y Control de Aduanas, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes.

Pero el jefe del sector de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, dijo a Fox News el viernes que los agentes federales siempre respetan la ley durante las operaciones de cumplimiento.

“En Los Ángeles, ahora mismo —hoy, de hecho—, tenemos agentes en las calles realizando detenciones, mientras usted y yo hablamos”, dijo. “Están haciendo eso de nuevo, legal, ética y moralmente”.

Varias camionetas blancas sin identificación comenzaron a circular por el estacionamiento y los agentes de inmigración comenzaron a “agarrar a la gente primero y luego a pedirles identificación”, dijo Ortiz, agregando que su organización ha confirmado que 10 personas fueron secuestradas.

EEUU Jueza detiene intento de Trump de ampliar deportaciones expeditas Las deportaciones rápidas les permiten a los funcionarios de inmigración expulsar a alguien de Estados Unidos sin que primero vea a un juez.

“[Los agentes] fueron directo al centro de jornaleros”, dijo Ortiz. “Está muy claro que tienen en la mira a los jornaleros y a la organización”.

El 11 de julio, un juez de distrito de Estados Unidos emitió una orden de restricción temporal que impide que los agentes federales del sur y centro de California persigan a personas en función de su raza, idioma, vocación o ubicación sin una sospecha razonable de que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

En ese momento, los defensores de la inmigración creían que la orden prohibiría legalmente a los agentes recorrer lugares como Home Depots y lavados de autos y detener indiscriminadamente a trabajadores de piel morena y de habla hispana.

“Esto es una clara violación de la Orden de Restricción Temporal (ORT)”, dijo Ortiz respecto a las redadas del viernes. “Esto es, en mi opinión, un desacato”.

La orden de restricción temporal fue confirmada el viernes pasado por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. Desde entonces, la administración Trump ha apelado ante la Corte Suprema, alegando que el fallo “amenaza con socavar la capacidad de los funcionarios de inmigración para hacer cumplir las leyes de inmigración en el Distrito Central de California al imponer la posibilidad de desacato en cada detención investigativa”.

Tras la orden de restricción temporal, el sur de California experimentó una disminución significativa en el número de inmigrantes indocumentados arrestados. Sin embargo, existen indicios de que las redadas migratorias podrían estar cobrando impulso nuevamente en Los Ángeles.

Según informes, agentes federales apuntaron a un lavado de autos en Lakewood el sábado y a un Home Depot en Hollywood el lunes, dijo Ortiz.

Luego, el miércoles, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza irrumpieron en un camión de alquiler de Penske y detuvieron a jornaleros en un Home Depot de Westlake en una redada denominada “Operación Caballo de Troya”.

Las protestas por inmigración se intensificaron en el Edificio Federal del centro de Los Ángeles, donde el Departamento de Policía de Los Ángeles declaró una reunión ilegal alrededor de las 9 p. m. del viernes debido a la “agresividad de algunos manifestantes”, según un comunicado publicado en redes sociales. Se solicitaron unidades adicionales para ayudar después de que algunos manifestantes se negaran a irse, informó la policía.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó su preocupación sobre si la acción, similar a la de un caballo de Troya, violaba la orden de restricción temporal y ordenó al fiscal municipal, Hydee Feldstein Soto, que investigara el asunto.

“Detener a quienes solo intentan trabajar y ganarse la vida no mejora la seguridad de nadie. La ciudad está investigando y explorando todas las opciones legales”, declaró Bass a The Times el viernes. “Nuestras comunidades merecen dignidad y no ser acosadas”.

En una conferencia de prensa el viernes, Feldstein Soto dijo que el video de la redada de Westlake parecía mostrar a la administración Trump violando la orden de restricción temporal del tribunal, pero señaló que el asunto aún estaba bajo investigación.

“Somos muy conscientes del hecho de que ese camión Penske parecía estar involucrado en muchas de las conductas exactas que el lenguaje de la TRO prohíbe específicamente”, dijo.

Un portavoz de Penske dijo previamente a The Times que la compañía no sabía que sus camiones serían utilizados en la operación y que no había autorizado al gobierno federal a hacerlo.

Si la fiscalía de la ciudad concluye que se violó la orden, podría tomar medidas para identificar a los agentes involucrados o impulsar protecciones legales más fuertes, dijo Feldstein Soto.

Bovino, sin embargo, defendió la legalidad de las continuas redadas en Home Depot.

“La Patrulla Fronteriza, la CBP y nuestros aliados encargados de hacer cumplir la ley, cuando llevamos a cabo operaciones de aplicación de la ley, siempre acatamos la ley, ya sea una orden de restricción temporal... ya sean leyes, normas y reglamentos federales aplicables, y muy especialmente la Constitución de los Estados Unidos”, dijo durante una entrevista con Fox News.

Bovino dijo que la Operación Caballo de Troya fue una operación específica basada en información previa sobre inteligencia y no un barrido indiscriminado.

“Sabíamos que había actividad delictiva allí desde hacía mucho tiempo, así que no vamos a ignorarla”, dijo. “Vamos a perseguirla, y eso es exactamente lo que hicimos”.

Dijo que de las 16 personas detenidas durante la Operación Caballo de Troya, al menos seis tenían antecedentes penales e migratorios significativos. Añadió que esto refleja la tendencia observada en operativos migratorios de mayor envergadura, donde entre el 30% y el 40% de los arrestados suelen tener antecedentes penales e migratorios significativos.

Una revisión realizada por el Times de los datos de Inmigración y Control de Aduanas en junio encontró que la mayoría de las personas arrestadas en el sur de California no tenían antecedentes penales .

De las 2.031 personas detenidas entre el 1 y el 26 de junio, aproximadamente el 68% no tenía condenas penales y el 57% nunca había sido acusado de un delito.

La redactora del Times, Rachel Uranga, contribuyó a este informe.