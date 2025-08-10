Los trabajadores agrícolas siguen muriendo por enfermedades relacionadas con el calor, 20 años después de que California se comprometiera a protegerlos.

Aunque aún no era mediodía, la temperatura ya se acercaba a los 30 °C y se sentía aún más calor para los decenas de trabajadores agrícolas encorvados entre las hileras de plantas de sandía en este campo escondido en un recodo del río Sacramento, al norte de la capital de California. Vestían camisas de manga larga, pantalones y mascarillas para protegerse del sol y de las pequeñas espinas de las enredaderas de sandía, y se agachaban y se levantaban una y otra vez, arrancando con esmero las flores de cada planta.

Su jefe, José Chávez, dijo que intenta estar atento al peligro de las enfermedades causadas por el calor, asegurándose de que haya mucha agua potable en los campos y de que los trabajadores puedan descansar a la sombra y terminar temprano en los días más calurosos. Es una lección que, según dijo, aprendió por las malas, después de tener que llamar a ambulancias a los campos en el pasado porque los trabajadores sufrían golpes de calor.

“Aprendimos de eso”, dijo. “Cuando empiezas a llevar gente al hospital, no es divertido”.

Sin embargo, esa lección no ha calado en muchos empleadores y, 20 años después de que California promulgara una ley histórica sobre seguridad contra el calor, los trabajadores agrícolas de todo el estado siguen enfermándose y, en ocasiones, muriendo por enfermedades relacionadas con el calor que se podrían prevenir. Los defensores y algunos legisladores afirman que la culpa suele ser de un sistema de aplicación ineficaz.

El sol brilla sobre los trabajadores que cosechan tomates el viernes en Woodland.





La ley “está fallando debido a la falta de aplicación. No está cumpliendo su objetivo”, afirmó el senador estatal Dave Cortese (demócrata por San José), un antiguo trabajador agrícola que el año pasado presentó una ley que habría facilitado a los trabajadores agrícolas el acceso a la indemnización por accidentes laborales en caso de sufrir enfermedades relacionadas con el calor en el trabajo. La medida fue vetada por el gobernador Gavin Newsom. “Es el tipo de cosas que deberían quitar el sueño a los legisladores. La gente se está muriendo”.

El mes pasado, el auditor del estado de California criticó duramente al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de California , al descubrir, entre otros problemas, que los inspectores de la agencia no tomaban las medidas adecuadas cuando los trabajadores sufrían enfermedades relacionadas con el calor en el trabajo. La auditoría también reveló que la agencia carecía de personal suficiente y que muchos de sus procedimientos estaban obsoletos.

La revisión realizada por el Times de varias muertes recientes por calor en granjas de California reveló que Cal/OSHA impuso pocas sanciones, incluso cuando murieron trabajadores. En mayo de 2023, por ejemplo, un trabajador que cosechaba maíz cerca de Brawley se quedó atrás de sus compañeros y luego se quejó de dolor de estómago y comenzó a tener convulsiones. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde murió de un golpe de calor, fallo multiorgánico y «problemas médicos subyacentes». Según los registros, Cal/OSHA cerró la investigación sin imponer sanciones.

En un comunicado, el subdirector de Comunicaciones de Cal/OSHA, Daniel López, afirmó que los funcionarios «reconocen las conclusiones y recomendaciones del auditor estatal» y que están trabajando para introducir mejoras. El comunicado también indicaba que Cal/OSHA ha creado recientemente un Grupo de Trabajo para la Aplicación de la Ley en el Sector Agrícola con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas.

Las deficiencias en la aplicación de la ley se producen en un momento en que los trabajadores agrícolas, muchos de los cuales carecen de estatus legal y temen ser deportados, ya se muestran reacios a expresar sus quejas sobre las condiciones de trabajo, por miedo a que los empleadores puedan tomar represalias denunciándolos a las autoridades de inmigración. Se estima que más de la mitad de los aproximadamente 350 000 trabajadores agrícolas de California son indocumentados.

Esta semana, cuando las temperaturas más altas del verano llegan justo en el momento en que la temporada de cosecha alcanza su punto álgido, y en un momento en que la administración Trump ha intensificado las redadas de inmigración en toda California, algunos dicen que los trabajadores agrícolas se enfrentan a más riesgos que nunca.

«Una y otra vez, hemos visto a trabajadores agrícolas sin las protecciones contra el calor a las que tienen derecho por ley», dijo Teresa Romero, presidenta del sindicato United Farm Workers. El sistema estatal de prevención de enfermedades por calor «no funciona».

Vista desde un dron de trabajadores agrícolas cosechando tomates el viernes en Woodland.





Las emblemáticas leyes contra el calor de California entraron en vigor en agosto de 2005, cuando el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger anunció nuevas medidas junto a la familia de un trabajador agrícola, Constatino Cruz, que había fallecido por un golpe de calor.

Cruz fue el cuarto trabajador agrícola que murió en ese brutal verano de hace 20 años, en el que el calor también se cobró la vida de un hombre que recogía pimientos en Arvin, un recolector de melones en el condado de Fresno y un recolector de uvas en el condado de Kern. Todos ellos trabajaban en el campo cuando las temperaturas superaban los 100 grados.

Las normas, las primeras de este tipo en el país, obligan a los jefes a proporcionar a los trabajadores al aire libre agua fresca, acceso a la sombra cuando suben las temperaturas y descansos para refrescarse siempre que los trabajadores lo soliciten. Los empleadores también están obligados a disponer de un plan de prevención de enfermedades causadas por el calor y a formar a los supervisores para que reconozcan los síntomas del golpe de calor y soliciten ayuda médica.

Pero la ley distaba mucho de ser una panacea. En 2009, la Unión Americana de Libertades Civiles y el sindicato United Farm Workers demandaron a Cal/OSHA, alegando que la ley era demasiado débil y que la aplicación de la agencia era «lamentablemente inadecuada».

La demanda afirmaba que 11 trabajadores agrícolas habían muerto desde la entrada en vigor de la ley.

Tres años más tarde, el bufete de abogados sin ánimo de lucro Public Counsel presentó otra demanda, alegando que el estado no había hecho cumplir la ley, que los problemas persistían y que los trabajadores agrícolas seguían muriendo.

Los trabajadores agrícolas cuidan las plantas de calabaza que crecen en una granja el viernes en Woodland.



En 2015, el estado resolvió ambas demandas, acordando centrarse en la aplicación de las normas de seguridad contra el calor, así como en facilitar la presentación de denuncias.

Desde que se promulgó la ley, el cambio climático ha azotado el estado con olas de calor más frecuentes e intensas, con poco alivio incluso por la noche. Y en los últimos años, los problemas de aplicación han continuado.

Un estudio de 2022 realizado por el Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California en Merced reveló que muchos trabajadores agrícolas seguían trabajando sin protección. De los más de 1200 trabajadores encuestados, el 43 % afirmó que sus empleadores no les habían proporcionado un plan de prevención de enfermedades causadas por el calor y el 15 % dijo que no había recibido formación al respecto.

El año pasado, una investigación del Times reveló que las inspecciones de Cal/OSHA se habían reducido en un 30 % entre 2017 y 2023, y que el número de infracciones había disminuido en más de un 40 %.

La asambleísta Liz Ortega (demócrata por San Leandro) dijo el año pasado que en muchas granjas de California había condiciones de trabajo «peligrosas e ilegales». «Decir que estoy furiosa es quedarse corto», afirmó. «No quiero oír más excusas. Son excusas tras excusas, año tras año».

Este año, la asambleísta Dawn Addis (demócrata por Morro Bay) presentó otro proyecto de ley, similar al que Newson vetó el año pasado, para facilitar a los trabajadores agrícolas el acceso a la indemnización por accidentes laborales. El proyecto de ley, que se enfrentó a la oposición de los intereses agrícolas, fue aprobado por la Asamblea, pero quedó aplazado al final de la sesión legislativa.

Los trabajadores agrícolas ajustan la maquinaria mientras cosechan tomates el viernes en Woodland.

Mientras la ola de calor se instalaba en California esta semana, los trabajadores de los campos de sandías cerca de Knights Landing decían que estaban llegando al trabajo más temprano, a las 6 de la mañana, y saliendo antes, para adelantarse al calor.

Bajo el sol abrasador, se colocaron jarras de agua cada pocos metros y se instalaron lonas para dar sombra alrededor del perímetro de las hileras de cultivos.

Chávez, el jefe, dijo que no había visto a ninguno de sus trabajadores sufrir estrés por calor recientemente. “Este año no, gracias a Dios”, dijo.