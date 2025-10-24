Mega Millions alcanza los 680 millones de dólares, aquí tiene una lista de las tiendas de lotería más afortunadas de California

James Kim, a la derecha, propietario de Bluebird Liquor, y Ronald Francisco Marine atienden a los clientes que compran boletos de lotería en la tienda en noviembre de 2022.

El premio mayor de Mega Millions se ha disparado hasta alcanzar una cifra estimada de 680 millones de dólares, lo que lo sitúa en la lista de los 10 premios mayores más altos de la historia del juego, con millones de personas en todo el país esperando ganar a lo grande el viernes. Por suerte para los californianos, las tiendas de lotería de Los Ángeles y otras partes del estado tienen un sólido historial de premios ganadores.

Los tres mayores botes de Powerball registrados han sido ganados por residentes del Estado Dorado, y esta misma semana la tienda Village Spirit Shoppe de Westlake Village ha producido su tercer multimillonario, según la Lotería de California.

A medida que se acerca el sorteo de Mega Millions, ¿volverá a caer el rayo en alguna de las tiendas más afortunadas del estado? Aquí tiene una lista de los lugares conocidos por vender boletos ganadores de grandes premios.

Anuncio

Joe’s Service Center en Altadena

Una lista de las tiendas de lotería más afortunadas de California no estaría completa sin mencionar Joe’s Service Center, conocida por producir la mayor ganancia de Powerball de todos los tiempos, por valor de 2040 millones de dólares. Edwin Castro compró el boleto afortunado en 2022, superando las probabilidades de 1 entre 292 millones de ganar.

Joseph Chahayed, dueño de Joe’s Service Center, vendió un boleto de Powerball por valor de 2040 millones de dólares en 2022.



(Gary Coronado / Los Angeles Times)

Nunca hizo ninguna aparición pública y optó por recibir un pago único por el premio mayor. Desde entonces, Castro ha comprado una casa de 25,5 millones de dólares en Hollywood Hills, otra de 3,8 millones en Malibú y una tercera de 3,98 millones en Altadena, no muy lejos de donde compró el billete que le cambió la vida. Desafortunadamente, las casas de Altadena y Malibú fueron destruidas en los incendios de Eaton y Palisades.

El dueño de Joe’s Service Center, Joseph Chahayed, ganó un millón de dólares por vender el boleto ganador y dijo que tenía la intención de compartir la recompensa con su familia y sus nietos. Dijo que las ventas de lotería se triplicaron en su tienda en los meses posteriores al premio.

Bluebird Liquor en Hawthorne

Bluebird Liquor tiene la reputación de ser la tienda de lotería más afortunada de todo el condado de Los Ángeles, ya que ha producido cuatro boletos por valor de al menos un millón de dólares desde 2013. Según cuenta la leyenda, frotar un boleto contra la figurita de un pájaro cantor que hay dentro de la tienda aumentará las posibilidades de que el comprador cobre el premio.

La racha de suerte de la tienda se remonta a décadas atrás. De 1985 a 1993, la tienda produjo alrededor de 20 millones de dólares en premios de la lotería estatal: 16 millones de dólares de tres premios mayores y 4 millones de dólares de premios parciales.

Midway Market & Liquors en el condado de Kern

El segundo mayor premio de Powerball de la historia se produjo en una licorería de la comunidad de Frazier Park, en el condado de Kern, en 2023. Allí, un grupo de ganadores representados por el residente local Theodorus Struyck compró el boleto afortunado por valor de 1765 millones de dólares.

Chris Khalil, left, and his father, Nidal Khalil, celebrate after a $1.765-billion lottery ticket was sold at Midway Market & Liquors. (Alex Horvath / Los Angeles Times)

Nidal Khalil es copropietario de la tienda junto con su hermano y estaba encantado de que, tras casi 30 años en el negocio, un cliente hubiera ganado un premio tan grande. Khalil dijo que pensaba utilizar el millón de dólares del premio para pagar la matrícula universitaria de sus hijos.

Village Spirit Shoppe en Westlake Village

La tienda Village Spirit Shoppe en Westlake Village vendió recientemente un boleto ganador de 50 millones de dólares de la Super Lotto Plus, el premio más grande de la lotería estatal en lo que va de año, lo que también supuso el tercer multimillonario producido por la tienda.

Mimi Shon le dijo a la Lotería de California que su madre es propietaria de la tienda desde hace 30 años y que la familia espera poder disfrutar de unas buenas vacaciones con los 250,000 dólares de bonificación que recibirán por vender el boleto ganador.

La tienda también vendió un boleto de Ultimate Millions Scratchers de 10 millones de dólares en 2021 y un boleto de Set for Life Scratchers de 3 millones de dólares en 2017. La suerte de la tienda también se extiende a premios más pequeños: los Shon vendieron un boleto de Powerball por valor de 23 525 dólares el mes pasado y un boleto de Fantasy 5 por valor de más de 63 000 dólares en marzo.

Las Palmitas Mini Market, cerca de Skid Row

María Menjivar regala una camiseta después de que su tienda, Las Palmitas Mini Market, vendiera un boleto de lotería ganador.



(Gary Coronado / Los Angeles Times)

Ubicada en una zona de bajos ingresos de la ciudad de Los Ángeles, la tienda Las Palmitas Mini Market se hizo famosa por producir un multimillonario. Esta modesta tienda de barrio vendió en 2023 un boleto ganador del premio mayor de Powerball por valor de 1040 millones de dólares.

María Leticia Menjivar, una inmigrante de El Salvador, abrió el negocio con su esposo, Nabor Herrera, en 2017. La afortunada propietaria del boleto fue identificada como Yanira Álvarez, quien optó por recibir un pago único de sus ganancias.

Estación Chevron en Encino

Por primera vez en la historia de Mega Millions en California, dos boletos comprados en la misma estación Chevron en Ventura Boulevard, en Encino, ganaron el premio mayor de 395 millones de dólares.

Faramarz Lahijani presentó uno de los dos boletos ganadores en junio de 2024. Sin embargo, el segundo boleto no fue reclamado y las ganancias caducaron un año después del sorteo de diciembre de 2023. En un interesante giro de los acontecimientos, Lahijani presentó una demanda contra la Lotería de California alegando que él era en realidad el legítimo propietario de ambos boletos, pero que había perdido el segundo.

La oficina del fiscal general de California ha argumentado que el caso debe ser desestimado, pero aún está pendiente en los tribunales.