Los últimos archivos de Epstein incluyen correos electrónicos entre Ghislaine Maxwell y Casey Wasserman, director de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, habla durante la 144.ª sesión del Comité Olímpico Internacional celebrada en Grecia el 20 de marzo de 2025.

Los últimos archivos de investigación sobre Jeffrey Epstein publicados el viernes incluyen correos electrónicos personales intercambiados hace más de 20 años entre Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos LA28, y la delincuente sexual condenada Ghislaine Maxwell, antigua pareja sentimental de Epstein.

En correos electrónicos enviados en marzo y abril de 2003, Wasserman, que estaba casado en ese momento, escribe sobre su deseo de ver a Maxwell con un ajustado traje de cuero, ella se ofrece a darle un masaje que puede “volver loco a un hombre” y la pareja habla de lo mucho que se echan de menos, según los archivos publicados y colgados en Internet por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los representantes de Wasserman no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Times el viernes.

En un correo electrónico enviado el 14 de marzo de 2003, Maxwell describe un “traje de vuelo ajustado de cuero” que llevó recientemente y dice que pensaba en Wasserman en momentos inapropiados. Él le respondió: “Pienso en ti todo el tiempo... Entonces, ¿qué tengo que hacer para verte con un traje ajustado de cuero?”.

Ella le promete: “Casey, volveré a Nueva York mañana por la tarde. Llevaré un traje de vuelo ajustado de cuero...”.

Los archivos de Epstein recientemente publicados muestran los correos electrónicos intercambiados entre Casey Wasserman y Ghislaine Maxwell en marzo y abril de 2003.



(U.S. Department of Justice)

El intercambio, que forma parte de un conjunto de documentos sobre Epstein publicados el viernes, revela que Wasserman fue en su momento amigo de Maxwell, quien fue condenada en 2021 por cinco delitos relacionados con el tráfico sexual y el abuso de menores en colaboración con Epstein.

Otros documentos muestran que Wasserman y su entonces esposa volaron en el jet privado de Epstein en septiembre de 2002 junto con Maxwell, Epstein, el expresidente Clinton, el actor Kevin Spacey y varias otras personas como parte de un viaje de 10 días para explorar los problemas del VIH en África. (Ese viaje había sido documentado en un artículo de Vanity Fair de 2003).

Durante el juicio, los fiscales federales establecieron que Maxwell y Epstein —que se suicidó mientras se encontraba bajo custodia federal en 2019— participaron en una trama de tráfico sexual con menores desde finales de la década de 1990 hasta principios de la de 2000.

En un correo electrónico enviado a Wasserman el 2 de abril de 2003, Maxwell le ofrece “continuar con el concepto del masaje en tu cama... y luego otra vez por la mañana... no estoy segura de si lo dejaremos o cuándo lo haremos”.

Más tarde ese mismo día, ella escribe: “Umm... todo ese frotamiento... ¿estás seguro de que puedes soportarlo? Francamente, la idea me deja un poco sin aliento. Hay algunos puntos que aparentemente vuelven loco a un hombre... Supongo que podría practicarlos contigo y tú me dirías si funcionan o no”.

Unos días más tarde, Maxwell le dice a Wasserman que “JE” dice que debería elegir una semana para ir a Los Ángeles y ver propiedades que puedan alquilar en Malibú ese verano, y se ofrece a traerle algo de París a Wasserman.

Wasserman le responde: “Creo que elegir una semana para estar en Los Ángeles es una idea estupenda... Lo único que quiero de París eres tú”.

La pareja continúa su intercambio el 6 de abril, y Maxwell le ofrece traerle comida de Londres, como KitKats, queso cheddar y alubias cocidas, a lo que él responde: “De entre todos mis deseos, esa combinación está bastante abajo en la lista... Besos y abrazos”.

Ella le pregunta qué combinación le gustaría y él responde: “Tú, yo y poco más...”.

Wasserman explica entonces el concepto de “June gloom”, la famosa niebla estacional de California, y Maxwell le pregunta si habría suficiente niebla “para que puedas flotar desnudo por la playa y nadie pueda verte a menos que esté muy cerca”.

Él responde: “O algo así...”.

Wasserman, antiguo alumno de la UCLA, es nieto del magnate de Hollywood Lew Wasserman. Amasó su fortuna gracias a su agencia de marketing deportivo y representación de talentos Wasserman, que representa a más de 30 jugadores seleccionados en primera posición en las principales ligas deportivas, incluidas la MLB, la NFL, la NBA y la WNBA. En 2023, la agencia adquirió Brillstein Entertainment Partners, una productora que representa a estrellas como Adam Sandler y Brad Pitt y que lanzó series de éxito como “Los Soprano”.

Wasserman fue contratado por el exalcalde Eric Garcetti en 2017 para ayudar a Los Ángeles a ganar su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos. Mientras que Garcetti completó su mandato como alcalde y desapareció del foco olímpico, Wasserman sigue siendo la cara visible del impulso de la ciudad para albergar unos Juegos exitosos en 2028. Ha liderado todas las actualizaciones olímpicas importantes presentadas al COI y se ha reunido en múltiples ocasiones con el presidente Trump para asegurarse su apoyo.

Se espera que Wasserman se una a una delegación de LA28 en Italia para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, los últimos Juegos antes de Los Ángeles.

Epstein, de 66 años, fue en su día un consultor financiero con buenos contactos que se codeaba con muchos políticos y famosos destacados, entre ellos Trump y Clinton. Fue detenido y puesto bajo custodia federal en julio de 2019 y acusado de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores.

La acusación formal alegaba que, entre 2002 y 2005, Epstein explotó y abusó sexualmente de docenas de niñas menores de edad en sus casas de Manhattan, Nueva York, y Palm Beach, Florida, y otros lugares, incitándolas a mantener relaciones sexuales con él a cambio de dinero. También alegaba que Epstein pagó a varias de sus víctimas para que reclutaran a otras niñas menores de edad para que mantuvieran relaciones sexuales similares.

Los últimos documentos se revelaron en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que se promulgó tras meses de presión pública y política y que exige al Gobierno que abra sus archivos sobre el difunto financiero y Maxwell. El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que el Departamento de Justicia estaba publicando más de 3 millones de páginas de documentos en la última revelación, así como más de 2000 vídeos y 180 000 imágenes.

La redactora del Times Jenny Jarvie y Associated Press contribuyeron a este reportaje.