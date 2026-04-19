Multitudes abarrotan el campus de la USC en la jornada inaugural del Festival del Libro del L.A. Times

El sábado, el público recorre los puestos y se desplaza entre las mesas redondas en el Festival del Libro del L.A. Times, celebrado en el campus de la USC.

Decenas de miles de lectores de todas las edades, desde niños pequeños que sostenían libros ilustrados hasta seguidores de toda la vida cargados con montones de libros de bolsillo, se dispersaron por el campus de la USC el sábado con motivo de la jornada inaugural del 31.º Festival del Libro del Los Angeles Times , abarrotando las mesas redondas y haciendo cola para ver a sus autores favoritos y a los invitados famosos.

Era demasiado pronto para saber cuántas personas asistieron al primer día del evento, considerado el festival literario más grande del país, aunque los organizadores dijeron que esperaban entre 150 000 y 155 000 asistentes durante el fin de semana. A última hora de la mañana, el campus ya estaba a rebosar, y se esperaba una gran afluencia de público para las apariciones del autor T.C. Boyle y los actores Sarah Jessica Parker y David Duchovny, entre otros.

Fundado en 1996 y repartido en ocho escenarios al aire libre y 12 recintos cubiertos, el festival se ha convertido en una cita fija en el calendario cultural de Los Ángeles, reuniendo a más de 550 narradores para mesas redondas, entrevistas a autores, firmas de libros, actuaciones y proyecciones que abarcan una amplia gama de géneros, desde cuentacuentos infantiles hasta demostraciones de cocina.

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El cartel de este año cuenta con una amplia mezcla de escritores, artistas y figuras públicas, entre los que se incluyen el cómico Larry David, el músico Lionel Richie, la polifacética empresaria (y madre de Beyoncé) Tina Knowles , la autora y crítica social Roxane Gay y el académico Reza Aslan.

Bajo un cielo soleado, la actriz y estrella de reality shows Lisa Rinna aportó humor y un toque de picante a una charla a las 10:30 de la mañana en el escenario principal del festival . La exconcursante de “Real Housewives of Beverly Hills” publicó en febrero su segunda autobiografía, “You Better Believe I’m Gonna Talk About It”, en la que narra su paso por el programa y su reciente participación en la cuarta temporada de la serie de telerrealidad de Peacock “The Traitors”.

Reflexionando sobre su enfoque en “Traitors”, Rinna dijo que quería despojarse de la personalidad impulsada por el conflicto que había cultivado en “Real Housewives” y presentar una versión más auténtica de sí misma. “Me dije: “Oye, tú. Vas a entrar ahí y simplemente ser tú misma. Nada de tonterías de ama de casa, nada de esas cosas reaccionarias””. “

En una conversación con la redactora jefe de televisión del Times, Yvonne Villarreal, Rinna también habló con franqueza sobre la pérdida de su madre, Lois Rinna, en 2021, y de cómo su dolor se manifestó en un sentimiento de rabia mientras rodaba la temporada 12 de “Real Housewives”.

“Me pilló totalmente por sorpresa”, dijo. “Y tienes que darle espacio porque no puedes hacer que desaparezca. ... Siempre dicen que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo solo hace que todo sea un poco menos intenso”.

En una mesa redonda celebrada al mediodía titulada “Escalera de incendios: los incendios forestales y la geografía cambiante del sur de California”, moderada por la reportera de clima y energía del Times, Blanca Begert, el autor y antiguo bombero forestal Jordan Thomas afirmó que la magnitud y la frecuencia de los incendios forestales en California han cambiado drásticamente en las últimas décadas.

“La gran mayoría de los incendios forestales más grandes de la historia registrada de California han ocurrido precisamente en los últimos 20 años”, dijo Thomas, autor del libro finalista del Premio Nacional del Libro del año pasado, “When It All Burns: Fighting Fire in a Transformed World”. “Mientras yo era bombero de élite, había tres de esos incendios ardiendo simultáneamente, incluido uno de un millón de acres —más de lo que solía arder en todo el oeste de Estados Unidos a lo largo de una década”.

A primera hora de la tarde, la exrepresentante de Georgia Stacey Abrams habló con la moderadora Leigh Haber sobre la inteligencia artificial y la supresión del voto ante un público entusiasta y abarrotado en el Bovard Auditorium de la USC.

La última novela de Avery Keene de Abrams, “Coded Justice”, salió a la venta el año pasado y explora el papel de la inteligencia artificial en el sector sanitario. La IA ya se ha entrelazado con la vida cotidiana, afirmó, y pidió a los asistentes que levantaran la mano si habían utilizado TSA PreCheck o un servicio de streaming.

“La IA es una herramienta… pero la crea alguien, la programa alguien, la controla alguien”, dijo. “La regulación no consiste en frenar el progreso. Se trata de plantear preguntas y decir que, a falta de respuestas, vamos a imponer restricciones razonables que podamos revisar”.

Abrams también reveló que su próximo libro, el cuarto de su serie de thrillers de Avery Keene, se centrará en los mercados de predicción.

“Escribo las novelas de Avery Keene para contar historias sobre justicia social, pero las plasmo de una forma accesible para personas que no se consideran activistas de la justicia social”, dijo Abrams. “Quiero encontrarme con la gente donde están, no donde yo quiero que estén”.

También animó a los asistentes a plantar cara a la supresión del voto y a defender la democracia colaborando como voluntarios en los colegios electorales —incluso en distritos tradicionalmente demócratas—, advirtiendo de que cree que se permitirá a grupos paramilitares enmascarados patrullar los colegios electorales y atacar a las personas de color en las próximas elecciones de mitad de legislatura.

El festival comenzó el viernes por la tarde con la 46.ª ceremonia de los Premios Literarios del Los Angeles Times en el Bovard Auditorium, presentada por el columnista del Times LZ Granderson, en la que se reconoció tanto a voces emergentes como a escritores consagrados.

Se anunciaron los ganadores en 13 categorías por obras publicadas el año pasado. Encuentra la lista completa de ganadores aquí.

La novelista nacida en Oakland Amy Tan, cuya obra suele explorar la identidad y la experiencia de los inmigrantes chino-estadounidenses, recibió el Premio Robert Kirsch a toda una vida de logros, y la organización literaria sin ánimo de lucro We Need Diverse Books recibió el Premio al Innovador por su labor de promoción de la diversidad en el mundo editorial.

Al recoger su premio, Tan, autora del best-seller de 1989 “El club de la buena suerte”, dijo que, como ciudadana por nacimiento, nunca había cuestionado su lugar en el país hasta que los recientes debates sobre la ciudadanía y la pertenencia la llevaron a reconsiderar si, de hecho, es una “escritora política”.

“Mi derecho de nacimiento y el de millones de personas más se está debatiendo ahora ante el Tribunal Supremo, y sea cual sea el resultado, ha sido un golpe en el estómago saber que quienes ocupan los más altos cargos del Gobierno y quienes los apoyan creen que no pertenecemos aquí”.

Tan afirmó que, como autora, “me imagino las vidas de las personas sobre las que escribo”, y ese acto de compasión “refleja nuestra política y nuestras creencias. Así que sí, soy una escritora política”.

Dirigiéndose a los asistentes, la editora ejecutiva del Times, Terry Tang, destacó la amplitud de la programación del fin de semana como una oportunidad para conectar y descubrir. “Si asistes aunque sea a una pequeña parte de estos eventos, tu mente se abrirá”, dijo. “Este fin de semana nos brinda a todos la oportunidad de celebrar un sentido de unidad, propósito y apoyo”.