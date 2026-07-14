Dos padres fallecen en un accidente en el sur de Los Ángeles; uno de ellos se dirigía a conocer a su recién nacido

La policía de Los Ángeles investiga en el lugar de un accidente de tráfico mortal cerca de la calle 78 y el bulevar Crenshaw.

Un padre se dirigía a conocer a su hijo recién nacido cuando él y un amigo, también padre, fallecieron en un violento accidente de tráfico en el sur de Los Ángeles.

El forense del condado de Los Ángeles identificó a los dos hombres, Sergio Hill, de 32 años, y Álvaro Castillo Jr., de 35, como fallecidos ese mismo día en una vía pública a causa de lesiones por impacto contundente. Los familiares identificaron a los dos hombres a través de la plataforma de recaudación colectiva GoFundMe como Sergio y Tito Castillo . El accidente también dejó a la hija de Castillo en estado crítico.

El accidente mortal se produjo el viernes a las 10:44 de la mañana en la manzana 3300 de la calle West 78th Street, en el barrio de Hyde Park, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

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Fuentes policiales indicaron que al menos tres vehículos se vieron implicados en el accidente, entre ellos una camioneta Chevy, un Toyota Camry y un SUV BMW negro.

Según la policía, el Toyota Camry intentaba girar a la izquierda desde la calle West 78th hacia el bulevar Crenshaw cuando fue embestido lateralmente por el conductor del BMW negro.

El departamento no facilitó más detalles sobre el incidente.

El Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles informó de que bomberos y paramédicos acudieron a una llamada por un accidente de tráfico con rescate físico en el que se vieron implicados varios vehículos y cuatro pacientes.

Los paramédicos del cuerpo de bomberos declararon fallecidas a dos personas en el lugar del accidente, y una tercera fue trasladada en ambulancia a un hospital local. Una cuarta persona fue atendida en el lugar, pero se desconoce su estado, según los responsables del cuerpo de bomberos. El departamento no facilitó las edades de las víctimas.

Ken Smith, propietario de una tienda de conveniencia en la zona, declaró a KTLA News que el conductor del BMW SUV negro estaba compitiendo en una carrera con un Tesla antes de que se produjera el fatal accidente.

Smith facilitó imágenes de sus cámaras de vigilancia que parecían mostrar a los dos vehículos circulando a gran velocidad hacia el norte por Crenshaw Boulevard antes de la colisión.

“Oí un “zoom” al pasar y pude verlos a través de mi ventana”, explicó Smith a la cadena. “Y entonces se oye el “¡Boom!” y dije: “Alguien ha muerto”, porque fue un estruendo muy fuerte y iban a mucha velocidad”.

Según la familia, Sergio se dirigía al aeropuerto para conocer a su bebé recién nacido por primera vez antes de que se produjera el accidente.

“En un instante, una vida maravillosa se fue demasiado pronto”, se lee en la página de GoFundMe. “El accidente también se cobró la vida de Tito, un querido amigo de Sergio, y dejó a la pequeña hija de Tito en estado crítico”.

La familia lo describió como un hombre amable y humilde que trabajaba duro y nunca dudaba en ayudar a los demás.

“Por muy largo que fuera el día o por muy difícil que se volviera el trabajo, Sergio acudía con una actitud positiva y el corazón lleno de generosidad”, escribió su familia. “Era alguien con quien siempre se podía contar y hacía que todo el mundo se sintiera como en familia”.

En otra página de GoFundMe, la familia de Castillo afirmó estar devastada por su muerte.

“Deja atrás a dos hijas pequeñas, una de las cuales se encuentra actualmente en estado crítico”, escribió la familia. “Era divertido, terco en el mejor sentido de la palabra, lleno de amor y siempre dispuesto a ayudar a cualquiera que lo necesitara”.