Un avión se estrelló al caer sobre una calle en California. Dos adultos y un niño sobrevivieron

Un pequeño avión se estrelló el sábado por la tarde cerca de Capitol Expressway y Excalibur Drive, en San José. El Cuerpo de Bomberos de San José informó de que los dos adultos y el niño que viajaban a bordo sufrieron heridas leves.

Una avioneta que transportaba a tres personas, entre ellas un niño, se estrelló en picado en medio del tráfico de San José el sábado por la tarde, según informan los medios locales.

El accidente se produjo poco después de las 15:00 horas cerca del cruce entre Capitol Expressway y Excalibur Drive, según el Cuerpo de Bomberos de San José .

Dos adultos y un niño se encontraban a bordo de la avioneta cuando se estrelló, según informó NBC . Todos los pasajeros fueron trasladados a un hospital con lesiones que no ponían en peligro su vida «por precaución», según informó la policía. La avioneta logró evitar chocar contra ningún vehículo en tierra y no se registraron más heridos.

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Los registros de la Administración Federal de Aviación indican que la aeronave es un Cessna 177A Cardinal de 1968 matriculado a nombre de Flying Twenty Inc., un club de vuelo sin ánimo de lucro para estudiantes, antiguos alumnos y personal docente de la Universidad Estatal de San José, según informó ABC . Según la página web de la organización, el club opera desde el aeropuerto de Reid-Hillview.

Las autoridades indicaron que el accidente provocó un pequeño derrame de combustible que los equipos de emergencia pudieron absorber rápidamente, así como un atasco de tráfico que obligó a cerrar brevemente la salida de Alum Rock Avenue desde la autopista 680, según la NBC. Las autoridades tardaron aproximadamente tres horas en retirar los restos del accidente.

La causa del incidente sigue siendo objeto de investigación.