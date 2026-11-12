Barboza Jr. y Duarte chocarán en Anaheim con la mira puesta en un título mundial

Arnold Barboza Jr. y Oscar “La Migraña” Duarte se medirán en un combate de peso welter a 12 asaltos el sábado 23 de enero en el Honda Center, en una contienda en la que ambos buscan una oportunidad de título mundial.

Barboza (33-1, 11 KOs), excampeón mundial interino, quiere consolidarse en la élite de las 147 libras, mientras que Duarte (31-2-1, 23 KOs) hará su debut en la división.

Barboza, de South El Monte, no sube al ring desde marzo, cuando venció a Kenneth Sims Jr. Su única derrota fue ante Teófimo López en Nueva York, el 2 de mayo pasado. Antes de eso, ganó el título interino superligero de la OMB por decisión dividida ante Jack Catterall en Manchester, Inglaterra. En su historial también hay victorias sobre Alex Saucedo, Mike Alvarado, José Pedraza y José Ramírez.

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“Soy un orgulloso peleador mexicoamericano y voy a enfrentar a un rival peligroso, con esa mentalidad de guerrero mexicano”, dijo Barboza Jr. en un comunicado.

Duarte, originario de Parral, Chihuahua, viene de vencer, por decisión dividida, a Ángel Fierro en la cartelera de David Benavidez y Gilberto Ramírez en mayo pasado. Con ese triunfo se quedó con el título de plata superligero del CMB. El cinturón solo estaba en juego para Duarte, porque Fierro llegó 3.4 libras arriba del límite.

Este año, Duarte iba a disputar el título superligero de la FIB ante Richardson Hitchins en la velada que protagonizaron Ryan García y Mario Barrios el pasado 21 de febrero en Las Vegas.. La pelea se canceló horas antes de la campana porque Hitchins se retiró, dejando a Duarte sin oponente y sin pleito.

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“Estoy muy contento con la oportunidad, con un excelente rival que fue campeón interino”, dijo Duarte. “Voy a prepararme con todo lo que tengo dentro y voy a dejarlo todo en el ring. El 23 de enero voy a ganar de manera contundente”.

Óscar Duarte debutará en peso welter. (David Becker / Getty Images for Thomas J. Henry)

Desde 2024 lo entrena Robert García. En ese año, noqueó a Joseph Díaz, excampeón mundial que nunca había sido noqueado.

En febrero de 2025 venció por nocaut en el séptimo asalto a Miguel Madueño, y también fue el primero en vencerlo por la vía rápida. En diciembre de 2023 perdió ante Ryan García.

La cartelera preliminar se anunciará más adelante. La pelea se transmitirá por DAZN a nivel mundial.

