Detienen a novia de legendario surfista asesinado

El asesinato de Kurt Van Dyke, leyenda del surf de California, del que inicialmente se informó como un allanamiento de morada en el que su novia había sido atada con bridas, conmocionó a la comunidad del surf a principios de este año.

Ahora, las autoridades costarricenses afirman que las pruebas apuntan a varios sospechosos, entre ellos la novia de Van Dyke, de 31 años, identificada únicamente por su apellido, Arroyo.

La Agencia de Investigación Judicial de Costa Rica anunció esta semana que había detenido a Arroyo y a un hombre de 34 años de apellido Gutiérrez, bajo sospecha de haber participado en el asesinato de Van Dyke, tras una operación en Roxana, Pococí, durante la cual se realizaron redadas en tres viviendas, según Teletica .

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Van Dyke fue encontrado muerto debajo de una cama en su casa de Hone Creek, Talamanca, el 14 de febrero. Presentaba heridas de puñalada y signos de asfixia, según el Tico Times , un periódico costarricense.

Al principio, todo apuntaba a un asalto a domicilio.

Cuando llegaron las autoridades costarricenses, parecía que Van Dyke y Arroyo habían sido confinados en una sola habitación por dos agresores armados, informó Surfer . Según se informa, Arroyo le dijo a la policía que los hombres la habían inmovilizado con bridas y le habían robado objetos de valor. Los informes iniciales de los medios locales, citando a la policía, indicaban que su auto, un Hyundai Elantra 2013, también había sido robado.

El auto fue encontrado más tarde sin daños, según Diario Extra , que también informó que los investigadores siguen buscando a otros dos hombres relacionados con el ataque.

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Van Dyke, de 66 años, era originario de Santa Cruz y era dueño de un albergue en Puerto Viejo de Talamanca.

Pertenecía a una destacada familia de surfistas. Su padre, Gene Van Dyke, fue pionero de este deporte en el norte de California en la década de 1950. Su madre, Betty, quien falleció en 2021 a los 88 años, fue una de las primeras campeonas mundiales de surf de competencia.

La reportera del Times, Sandra McDonald, contribuyó a este reportaje.

