Kiosco Digital: Incertidumbre en la frontera por fin del Título 42

Acompáñeme a este recorrido por lo más destacado de la semana y ayúdenos a construir toda una comunidad de lectores compartiendo este Kiosco Digital.

Se nos fueron estos 12 meses del 2022 con toda rapidez y ya es hora de celebrar. ¿Con qué lo van a hacer? ¿Tamales, lechona, pavo, bacalao, sancocho, romeritos o pozole? Independientemente de la comida con la que vayan a celebrar esta Navidad, a nombre de todo el equipo de Los Angeles Times en Español, les deseo lo mejor para el año entrante y como decía alguien en Facebook: “Lo único que le pido al 2023 es que no se lleve a nadie querido”.

Y esa no es una petición menor después de tantas desgracias que hemos visto a lo largo de los últimos tres años. Aunque parecería que no prestamos más atención a la pandemia, no debemos olvidar que en California 11,477,107 personas se han infectado y 96,701 han perdido la vida y que de ellos, un gran porcentaje era de origen latino. Para todas las familias que perdieron a un ser querido, va nuestra sincera solidaridad.

Anuncio

Mientras nos preparamos para celebrar la Navidad en el calor de nuestros hogares, en la frontera, cientos de miles de personas esperan a la intemperie qué va a ocurrir con el Título 42, una ley de salud pública invocada por el gobierno del entonces presidente Trump, para impedir el ingreso, por razones de salud pública, a personas que buscan asilo en Estados Unidos.

Y ya que hablamos de Trump, para el expresidente, el 2022 no ha sido el mejor de los años. La debacle empezó en las elecciones intermedias, cuando muchos de los candidatos apoyados por él fueron derrotados. Luego vino el dictamen de la Comisión que investiga el papel de Trump en los hechos del 6 de enero del 2021, cuando una turba intentó tomar el Capitolio para impedir la certificación de las elecciones que dieron como ganador a Joe Biden. Y la última estocada fue la determinación de un juez para que se den a conocer los reportes de impuestos del expresidente. Veamos qué pasa.

IMAGEN DE LA SEMANA



Dicen que una imagen dice más que 1.000 palabras. Yo estoy convencido de que así es. Por eso hoy les traigo el espectacular recuento en imágenes de nuestros compañeros fotógrafos de Los Angeles Times de este año que ya se termina. (LA Times)

Anuncio

CALIFORNIA

VIVIENDA. La nueva alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass ha empezado a trabajar en lo que se considera una de sus principales promesas de campaña: ayudar a los desamparados. Por eso, a partir de este martes cuadrillas de trabajadores de la ciudad salieron a las calles para tratar de convencerlos de que se trasladen a cuartos de motel que han sido habilitados como albergues. ¡¡Bien por ella!!

MEDICINAS. Hágame usted el favor. El repunte de casos de Coronavirus en California sigue adelante a pesar de que cada vez menos gente está atenta a la pandemia. Los hospitales poco a poco están resintiendo la llegada de más pacientes y a pesar de que hay gran disponibilidad de medicamentos para evitar enfermar gravemente de COVID-19, al parecer los médicos no los están recetando con la frecuencia que deberían.

JUSTICIA. Cinco años después del inicio de las investigaciones en contra del poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue declarado culpable de violación en un juicio en Los Ángeles, en lo que representa otro momento importante del ajuste de cuentas del #MeToo.

Anuncio

DEPORTES

LEGENDARIO. Todos lo vimos. Lionel Messi fue la clave principal para que la selección argentina obtuviera el título de campeón del mundo de Qatar 2022 y con eso logró lo que se creía era el último título que le faltaba en su ya inmortal carrera. Pero apenas días después, estableció una nueva marca. ¿Sabe usted cuál es?

ANALISIS. Después de 64 partidos, 172 goles y una de las mejores finales de la historia, el Mundial de 2022 ha concluido. Aquí le diremos que fue lo mejor y lo peor de Qatar 2022.

ENTRETENIMIENTO

Julieta Venegas durante su presentación en el festival Bésame Mucho, a las afueras del Dodger Stadium, el 3 de diciembre del 2022. (Raul Roa/Los Angeles Times)

Anuncio

REFLEXIÓN. Julieta Venegas conversó largamente con Los Angeles Times en Español de su proceso creativo, de su participación en el evento Bésame Mucho y acerca de su nuevo álbum “Tu historia”. La tijuanense habló también del feminismo y de la desigualdad que viven las mujeres en países como México.

PANTALLA GRANDE. Conozca los detalles que hacen de la película Bardo una verdadera obra de arte del director Alejandro G. Iñárritu, quien no escatimó en esfuerzos en la elaboración de sets extraordinarios, como en el que se ve al protagonista Silverio (Daniel Giménez Cacho) trepando una montaña de guerreros aztecas muertos para encontrarse en la cima con el conquistador español Hernán Cortés.

LAS FAVORITAS. Las vacaciones de fin de año y las reuniones con motivo de Navidad son el momento ideal para preparar las “palomitas”, sentarse en familia y ver las películas clásicas que todos los años vemos y que no dejan de divertirnos. Esta es la lista de las películas navideñas tradicionales e imperdibles.

Anuncio

VIDA Y ESTILO

ASÍ SE DICE… Y como estamos celebrando el título mundial de Argentina, hablaremos del Lunfardo, esa forma de hablar que es un producto de las lenguas de las corrientes migratorias a Argentina de finales del siglo XIX y principios del XX y que nace del hacinamiento en los barrios y por la necesidad de comunicarse en un idioma común de los millones de recién llegados.

Aquí algunas expresiones del Lunfardo:

Chabón: Tipo, persona. Del español. Vocablo para llamar a alguien.

Changa: Ocupación transitoria. Del español. Negocio de poca importancia.

Anuncio

Chamuyar: Conversación, habla. Del caló, hablar. Habilidad para persuadir.

Groso: Importante, grande. Del portugués “grosso”.

Laburo: Trabajo. Del italiano “lavoro”.

Matina: Mañana. Del italiano “mattina”.

Morfar: Comer. Del italiano “morfa” (boca).

MASCOTAS “EXÓTICAS’. El Departamento de Control y Cuidado de Animales del condado de Los Ángeles recibió una singular petición de parte de una niña llamada Madeleine. En su carta la menor pidió permiso para tener un unicornio en el patio trasero de su casa. Esta fue la respuesta de las autoridades.

¡Gracias por leer el Kiosco Digital! ¿Tiene comentarios o ideas? Envíenos un correo electrónico a kioscodigital@latimes.com.