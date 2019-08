Justin Turner apela suspensión de un partido tras hacer contacto con umpire

Major League Baseball anunció que el tercera base de los Dodgers, Justin Turner, recibió una suspensión de un partido el martes, tras hacer contacto con el umpire Rob Drake durante el noveno inning en la derrota de los Dodgers por 4-3 el lunes.

Turner ha elegido apelar, por lo que será elegible para jugar hasta que el proceso de apelación finalice.

El incidente ocurrió cuando los Dodgers estaban mostrando frustración con la zona de strike de Drake durante todo el encuentro. La jugada culminó cuando Turner salió ponchado en un lanzamiento que el jugador de los Dodgers pensó que era una bola. Turner vociferó su inconformidad y dijo que Drake incitó el contacto. Las repeticiones del lanzamiento parecieron enseñar que sí tocó la parte izquierda de la zona de strike.

“Le pregunté ‘le llamas a eso un strike?’”, dijo Turner después del partido. “Me dijo que la pelota pasó por el centro, lo cual me molestó mucho. Si piensa que eso fue por en medio… no importa. Estaba dejando pasar muchos lanzamientos durante toda la noche”.

“Y luego camina hacia mí y me dijo que no lo empujara, lo cual me molestó. No estaba tratando de empujarlo o tocarlo de ninguna manera, pero si te metes en mi camino, y luego lloras como si te hubiese pegado o algo, es brutal”, argumentó.