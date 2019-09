Las Águilas del América defienden a ‘Memo’ Ochoa

América le pone las balas al pecho a su arquero.

El regreso de Guillermo Ochoa no ha sido lo esperado con las Águilas. Aún no ha podido ganar y ayer un error suyo le costó el triunfo a los azulcremas, quienes hacen menos el yerro del arquero mundialista.

“A Memo no le dijimos nada, él sabe, es un jugador de gran experiencia, aquí cualquiera se puede equivocar; me equivoque yo, Vargas, Ema, Jorge, adelante, atrás, somos un equipo.

“Hay que apoyar a Memo, él sabe que estamos con él, es un gran jugador, seleccionado, viene de Europa, estamos con él”, señaló Paul Aguilar.

El zaguero americanista aseguró que las Águilas generaron las mejores oportunidades en el duelo por lo que aplaudió el accionar a pesar de jugar con uno menos.

“Fueron 80 minutos con un hombre de menos y me parece que las jugadas más claras de gol las tuvimos nosotros; la de Renato, un rebote que me queda. Desgraciadamente en un tiro de fuera del área nos marcan, no sé si no la ve, pero bueno, nos cuesta el gol. Siento que el funcionamiento y el accionar defensivo estuvo muy bien”, apuntó.

Sin embargo, el capitán lamentó que una sola jugada haya echado abajo el funcionamiento que mantuvieron a pesar de la expulsión de Francisco Córdova.

“Durante 80 minutos tuvimos un hombre de menos. Defensivamente me parece que hicimos un partido muy bueno, desgraciadamente un error nos vuelve a costar, pero bueno, hay que seguir trabajando y darle para delante, nada más”, expuso.

Aguilar aplaudió la labor de Federico Viñas, quien en menos de 30 segundos anotó su primer gol en la Liga BBVA.