Plaschke: Clayton Kershaw vuelve a tropezar en un escenario grande durante el Juego 2 de la Serie Divisional

El primer lanzamiento de Clayton Kershaw fue una bola rápida y Trea Turner la reventó.

Fue rápido. Fue así de amenazante. Los demonios no esperaron.

La pelota se dirigió a la tercera base y luego corrió por toda la línea del jardín izquierdo. Turner llegó a segunda mientras que la atención de Dodger Stadium se enfocó en el montículo.

¿Estaba esto pasando nuevamente?

Sí. Sí estaba pasando. El mejor lanzador de Dodgers en la temporada regular se hundió en otro agujero de octubre, y sus compañeros una vez más no pudieron sacarlo de ahí.

Kershaw permitió tres carreras sobre los Nationals de Washington en sus primeros dos innings y a pesar de que recuperó la estabilidad, el juego nunca lo hizo. Los Dodgers no pudieron descifrar a Stephen Strasburg. Los relevistas de los Dodgers sufrieron pero solamente lo suficiente. La noche terminó con las bases llenas y Corey Seager ponchándose con un slider de Daniel Hudson. Ese será el último recuerdo de la derrota de los Dodgers por 4-2 en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Pero no duden que comenzó todo con Kershaw. Una vez más, en el escenario más grande, no cumplió. Mientras que un estruendoso Dodger Stadium terminó la noche con un suspiro gigante, antes también tuvo abucheos y esos abucheos ya saben a quién fueron dirigidos.



En el papel, Kershaw terminó con una marca decente. Este no era Kershaw en San Luis, Houston o Boston. En seis innings, solamente concedió tres carreras en seis hits, además lograr cuatro ponches y permitir una base por bolas.

No se mirará mal en papel, pero por algunos momentos agonizantes, se vio muy mal en el campo de juego. Al final, se vio mal en la pizarra. Una vez más, se vio cómo el as de los Dodgers no le dio a su equipo la suficiente oportunidad para ganar un partido de postemporada que necesitaba.

El futuro Salón de la Fama ahora tiene un ERA en la postemporada de 4.33, comparado con los 2.44 de la temporada regular. Para un lanzador de su experiencia, la disparidad de esas cifras es algo sin igual en la historia del béisbol.

Uno de los mejores lanzadores que hemos visto tiene ahora un récord de postemporada de 9-11, comparado con su récord de 169-74 de la temporada regular. Para un hombre que un día tendrá una estatua en Dodger Stadium, la disparidad es muy remarcada.

Sus problemas comenzaron en el primer inning cuando sucedió algo que no debió ser sorpresa por varios motivos. Kershaw tiene un ERA de 5.78 en sus primeros 28 innings este año, incluyendo 10 jonrones en 28 inicios.

Kershaw permitió una carrera en la primera entrada y pudo haber sido peor. Los Nacionals llenaron las bases después de ese doble de Turner, una base por bolas a Anthony Rendón y un pelotazo a Juan Soto en el brazo. Howie Kendrick, el hombre que no tuvo un buen Juego 1, siguió con un sencillo al jardín izquierdo.

Luego Kershaw corrió con fortuna cuando Ryan Zimmerman bateó en su primer lanzamiento y la echó a la zona de foul, y cuando Kurt Suzuki se ponchó, con las bases llenas.

“Pude haber salido de ese primer inning un daño mínimo, así que en ese inning pudieron haber salido mejor las cosas. Doy gracias por haber podido salir bien de esa”, declaró Kershaw. “No es eso lo que nos mató, el segundo inning de esta noche no fue bueno”.

Y sí, el segundo inning. Kershaw se encontró en problemas nuevamente al darle un pelotazo a Víctor Robles en la pierna y ¿saben que tan raro es que Kershaw golpee a dos bateadores en un solo partido? Es como hablar de vudú en la postemporada. Solamente había golpeado a dos bateadores en toda la temporada y había golpeado a dos bateadores en un solo juego en solamente tres ocasiones en su carrera de 12 años.

“No sé qué pasó. Solamente sucedió”, declaró Kershaw.

Mientras Strasburg hizo un toque de pelota que mandó a Robles a segunda, Adam Eaton y Rendón siguieron con batazos al jardín izquierdo, con un sencillo y doble, que añadieron dos carreras. Luego llegó el imparable de Eaton, con dos strikes y dos outs, lo que resumió la noche de Kershaw, y probablemente toda su carrera en la postemporada.

“Eso fue lo que decidió el juego, realmente”, dijo Kershaw. “Tienes dos strikes y dos outs sobre un jugador, no deben de anotar más carreras, eso fue la diferencia del juego”.

Kershaw luego se tranquilizó al solamente conceder dos hits en los últimos cuatro innings. Pero para el momento en que salió, los Nationals parecía que ya sabían que Kershaw estaba enseñando sus lanzamientos. Es lo que han dicho los equipos que le han pegado fuerte a Kershaw en esta temporada.

“No estoy seguro, lo voy a ver”, declaró Kershaw.

Dave Roberts, el mánager de los Dodgers que siempre ve el lado positivo, dijo que valoraba que Kershaw se mantuvo ahí, a pesar de no tener un buen inicio.

“Creo que Clayton, el darnos seis innings, fue algo grande”, indicó Roberts.

Pero Strasburg fue más grande, al permitir solamente una carrera y tres hits en seis innings y luego continuar con su clínica de postemporada. Strasburg tiene un ERA de 0.64 en cinco presentaciones de postemporada, con 38 ponches, cuatro bases por bolas, en 28 innings.

Kershaw realmente nunca ha sido ese lanzador que necesitan los Dodgers, a pesar de que siempre piensan en que cambiará eso. Aunque terminará el año con un ERA de 3.03, el más alto que cualquier temporada, había ganado sus últimas tres salidas en los playoffs. Y aunque había aceptado 28 jonrones esta temporada, la más alta de su carrera, había esperanzas de que podría aplicar esa daga tempranera como lo hizo el año pasado en la serie divisional cuando solamente le permitió a los Bravos de Atlanta dos hits en ocho innings en una de sus mejores salidas de postemporada.

Para los aficionados de los Dodgers, el desenlace no fue así. Solamente les recordó a aquellas veces en las que estaba en el montículo para un partido de postemporada. Fue en octubre, cuando permitió cuatro carreras en siete innings para que los Red Sox de Boston ganaran el Juego 5 de una Serie Mundial.

Las dificultades de Kershaw no solamente han sido reales, pero también simbólicas, como lo fue en la última derrota de postemporada de los Dodgers, así como en los últimos tres años.

Existe la posibilidad de que los Dodgers utilicen a Kershaw como relevista en el Juego 5, de ser necesario. En este inicio de Octubre, que ya se siente como esos octubres oscuros y tardíos, probablemente le guste esa posibilidad.